故宮國寶移師蘭博 6件文物搶先開箱

〈〉

故宮、蘭博針對特展各精選15件指標性文物展出，其中6件提前亮相，由故宮院長蕭宗煌(中)、宜蘭縣代理縣長林茂盛(右3)主持。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立故宮博物院與宜蘭蘭陽博物館舉辦「勁水國寶：故宮X蘭博特展」，23日起將在蘭博展出30件珍寶，展期至明年3月22日，今天搶先開箱包括故宮〈肉形石〉及蘭博〈狐狸狗陶偶〉等各3件經典展品，彼此相互呼應、連結在地，引領民眾跨越時空、文化，親近文物之美。

故宮博物院與蘭陽博物館舉辦「勁水國寶：故宮X蘭博特展」，6件文物搶先開箱，包括故宮〈玉鴨〉(左起)、〈肉形石〉、〈游魚轉心瓶〉以及蘭博〈幾何印紋陶罐〉、〈骨質人形刀柄〉、〈狐狸狗陶偶〉。(記者王峻祺攝)

故宮、蘭博針對特展各精選15件指標性文物展出，其中6件提前亮相，由故宮院長蕭宗煌、宜蘭縣代理縣長林茂盛主持，包括故宮人氣國寶〈肉形石〉、〈游魚轉心瓶〉、〈玉鴨〉以及宜蘭重要考古出土代表文物〈幾何印紋陶罐〉、〈骨質人形刀柄〉、〈狐狸狗陶偶〉。

廣告 廣告

故宮國寶〈肉形石〉。(記者王峻祺攝)

蕭宗煌說，故宮文物跨越雪山山脈來到宜蘭，雪隧不僅是一條運輸路線，更是一條文化串聯的管道，象徵國寶離開庫房、走入地方，與民眾及土地展開新的對話，希望到蘭博的朋友，不用翻越雪山、穿越雪隧，就能感受故宮之美。

故宮國寶〈玉鴨〉。(記者王峻祺攝)

林茂盛說，宜蘭2年多來與故宮密切合作，提升蘭博軟硬體設施，終於促成這場世界級文化交流的展覽，除讓民眾近距離欣賞國寶，也能從地方考古遺物的質樸深厚中，映照出宜蘭先民對美感的追求與生活智慧的傳承。

搶先開箱6件珍寶也相互映照。蘭博館長陳碧琳說，故宮〈游魚轉心瓶〉是這次特展主視覺，對應宜蘭〈幾何印紋陶罐〉，屬各具代表性的容器對話；〈肉形石〉、〈骨質人形刀柄〉則是材質與工藝的有趣對照；宋代〈玉鴨〉、丸山〈狐狸狗陶偶〉年代皆久遠，展現宜蘭史前時代不只有鴨子，還有狐狸等豐富生態多樣性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「畫家法官」郭豫珍判高虹安貪污無罪 曾讓鄭文燦重回羈押庭

台積電砸1650億美元還不夠？外媒看川普關稅下的台灣

MLB》連奧運選手都難複製！權威美媒分析林昱珉致命缺點恐拉低上限

獨家專訪》藍白「反年改」停砍公教年金 卓榮泰：政院不會提覆議

