故宮國寶首度前進東台灣 「勁水國寶」特展12/23宜蘭登場

故宮蕭宗煌院長、余佩瑾副院長、宜蘭縣林茂盛代理縣長、黃伴書文化局長，蘭陽博物館陳碧琳館長親臨出席開箱記者會。（故宮提供）

狐狸狗陶偶。（蘭陽博物館提供）

骨質人形刀柄。（蘭陽博物館提供）

幾何印紋陶罐。（蘭陽博物館提供）

玉鴨。（故宮提供）

霽青釉描金游魚轉心瓶。（故宮提供）

肉形石。（故宮提供）

「故宮國寶出遊去」計畫首次前進東台灣，「勁水國寶：故宮X蘭博特展」將於12月23日開幕，今天（17日）在宜蘭蘭陽博物館搶先開箱《肉形石》等三件經典文物，並同場開箱三件考古出土文物，呈現跨館合作成果。



開箱記者會由國立故宮博物院院長蕭宗煌、副院長余佩瑾，宜蘭縣代理縣長林茂盛、文化局長黃伴書，以及蘭陽博物館館長陳碧琳出席。故宮現場開箱《霽青釉描金游魚轉心瓶》、《肉形石》及《玉鴨》；蘭陽博物館則開箱《幾何印紋陶罐》、《骨質人形刀柄》與《狐狸狗陶偶》。

蕭宗煌院長表示，故宮配合行政院核定的「新故宮計畫」，推動「國寶出遊去」系列展覽，希望透過文物外展，讓更多民眾有機會接觸故宮典藏，讓文化走入民眾日常。此次文物跨館展出，不僅經過長時間的策畫，更有賴於宜蘭縣政府、蘭陽博物館與故宮同仁投入的心力，確保文物的運送與展示安全。

林茂盛代理縣長指出，宜蘭縣政府與故宮合作籌備展覽多年，從展場環境、溫溼度控制到安全設施等各項條件進行調整，讓國寶能在宜蘭展出，宜蘭鄉親不用舟車勞頓，就可以欣賞世界級國寶。

故宮這次出展的三件文物，分別為宋元時期的《玉鴨》、清代的《肉形石》及《霽青釉描金游魚轉心瓶》。展覽策畫將文物特色與宜蘭地區自然環境及歷史背景連結，呈現不同時代的生活樣貌。

蘭陽博物館則開箱三件在地考古遺址出土文物。《幾何印紋陶罐》出土於礁溪淇武蘭遺址，距今約600至100年；《骨質人形刀柄》出土於漢本遺址，距今約2100至1100年；《狐狸狗陶偶》則出土於丸山考古遺址，距今約3200至2300年，展現史前宜蘭地區人群的生活文化與工藝特色。