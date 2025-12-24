故宮圓滿邁向百年 350萬參觀人次達標
記者黃朝琴／臺北報導
國立故宮今年圓滿邁向百年里程碑，院長蕭宗煌今（24）日指出，今年南北院入館順利達成原訂350萬參觀人次目標，北院240萬人次、南院110萬人次，惟僅低空飛過，南院11月迎來開館10年第1千萬參觀人次，國人與外籍觀眾比例約為6比4，並獲觀光署評選為「十大觀光亮點」，故宮將再接再厲，持續壯大品牌價值。
國立故宮今日舉辦媒體茶敘，故宮院長蕭宗煌說明百年院慶成果，副院長黃永泰說明新故宮計畫工程進度，副院長余佩瑾預告2026年精采特展。
蕭宗煌表示，今年「故宮100+」百年院慶，順利完成10餘檔貼近民眾生活、多元創新的精采特展，與超過百家廠商聯名，共同開發逾千件百年院慶主題商品，以及出版《故宮大事錄要：民國89至113年》等院慶專書。故宮國寶今年除首赴離島澎湖及東臺灣宜蘭，並出國遠赴歐洲捷克布拉格與法國巴黎大放光彩，透過深耕在地及走向國際，實踐「全民的故宮」與「世界的故宮」願景。
黃永泰表示，2025年「新故宮計畫」達成重要里程碑，新行政大樓以及第二展覽館皆竣工啟用，第二展覽館更順利於6月迎來「美國大都會博物館名作展」開幕。「至善路入口無障礙通道新建工程」甫於12月15日完成公開閱覽程序，現正進行招標作業中。南部院區二館工程則於今年5月27日舉行上梁典禮。
黃永泰指出，2026年預計「至善路入口無障礙通道新建工程」、「文會堂整建工程」、「研究大樓二期整建工程：新增庫房空間整建」皆可進入施工階段，「臺北市歷史建築國立故宮博物院調查研究暨修復再利用計畫」若通過審議，可開始細部設計作業。南部院區二館工程預估2026年底施工進度約88%，展廳特殊裝修及佈展事宜預定明年7月起依分標策略辦理招標。
黃永泰提到，今年積極進行故宮品牌與文創商品跨界合作，展現文化內容多元延伸，聯名廠商家已達140家，共同開發1128件百年院慶主題商品，涵蓋食衣住行，寫下重要里程碑。
截至11月底，故宮商店營業額已破3億9千萬，其中「百年紀念金銀條塊」締造開賣24小時內於全通路完售的亮眼佳績，專案總營業額達約2億4千萬，而與中華郵政合作的「百年紀念郵票－谿山行旅圖小全張」締造開賣當日晚上i集郵售磬缺貨的熱潮。
國立故宮今（24）日舉辦媒體茶敘，院長蕭宗煌率領團隊說明百年院慶成果。（記者黃朝琴攝）
故宮副院長黃永泰說明新故宮計畫工程進度。（記者黃朝琴攝）
國立故宮品牌與文創商品跨界合作，涵蓋食衣住行，寫下重要里程碑。（記者黃朝琴攝）
故宮品牌聯名廠商家達140家，共同開發1128件百年院慶主題商品。（記者黃朝琴攝）
故宮品牌與文創商品跨界合作，展現文化內容多元延伸，主題商品涵蓋食衣住行。（記者黃朝琴攝）
