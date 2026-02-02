故宮地心探秘 科技透視千年史
國立故宮博物院地下室，有一處秘密基地，裡面進駐高科技儀器，專門用來檢測千百年古文物的元素、結構，同時解開身世謎團。像是有一幅玉石屏風，是汪精衛送給日本天皇，原本以為用的是”翡翠”，後來檢測結果出來，發現只是”碧玉”；另外，清代的象牙雕刻，以前用人力計算層數，都算不準，最後用儀器檢測，才終於確認，多達23層，讓人讚嘆古人雕工非常厲害。
千百年文物，彷彿生命進行式，分秒在溫、溼度、光照間，細微變化。為了保存，每展出42天，就要回庫房休養3年
雄偉故宮 ，地下室一處秘密基地裡；用科技見微知著，探索前世今生
「景德鎮的民窯青花，我們有時候需要做比較用的。」
國立故宮專業技術員 陳韻婕 ：「青花(圖案)的成分，主要是鈷 錳 鐵，所以我們就可以看到，左上角部分，它的鈷的含量 以及，錳跟鐵的含量都是比較多的 。」
肉眼無法察覺的元素、比例、分布，在寸步之間，揭開美的奧妙國立故宮副研究員 陳東和：「配方到底是什麼，他怎麼樣燒出這些，我們只有透過對材料的分析，才有辦法去揭開它的，隱藏在背後的這些謎題。」
「最高我們可以看到，5000倍的放大影像。」
國立故宮專業技術師 陳韻婕 ：「(黑釉)鷓鴣斑的樣本，就會看到很多羽毛狀結晶，黃色 或是黃褐色的，氧化鐵的結晶，(對比)一般就是完全是黑色的，黑釉來說 會比較少見，也比較珍貴。」
本自天然，不假雕琢；但有時，天工太出彩，迷惑了人世間國立故宮副研究員 陳東和：「當時汪精衛送給，日本天皇的禮物之一，被稱為翡翠屏風，因為翡翠在，民國初年的時候，其實非常地昂貴，學者他們提出來，這個應該不是翡翠，這個應該可能是一種碧玉，拉曼光譜儀檢測出來，它分子結構對應的是碧玉，碧玉是閃玉的一種，檢測之後就確定不是翡翠，原來當時這個日本天皇，其實被騙了，可能汪精衛也被騙了 。」
用科技 參與歷史解謎；更加讚嘆前人，巧手轉乾坤國立故宮副研究員 陳東和：「象牙球是清代的工藝代表，每一顆裡面每一層球，都可以靈活地轉動，沒辦法直接用肉眼去數，所以(以前)透過用竹籤的方式，去撥動 結果每個人，撥動出來的結果，可能會有一些誤差，透過(電腦)斷層的影像，(過去)被認為是有17層，我們做了斷層掃描以後，就發現它其實是18層，以前算是24層，(現在)確定它是23層。」
層層剝開見驚奇，但故宮近70萬件珍貴文物，仍有一道又一道的難題國立故宮副研究員 陳東和：「一般我們做的不取樣，不破壞 是表面分析，譬如說有些漆器，也是內層是什麼，我們雖然透過X光影像，可以看到內部結構，但是它的化學成分，有時候就沒辦法精確去得到 。」
鍥而不捨，讓沉默千年的文物，說出自己的故事；在毫釐的演變之間，探索承古開新的歷史意義。
