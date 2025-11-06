故宮廁所門生鏽遭批丟臉 院長坦言疏忽：已粉刷處理

民眾投訴故宮博物院廁所門生鏽斑駁，讓人看了感到非常不舒服。（讀者提供／林縉明台北傳真）

故宮博物院今年迎接建院百年，日前有民眾投訴，故宮廁所門生鏽斑駁，批評丟臉丟到國外去，甚至有網友嘲諷是歷史的痕跡。故宮院長蕭宗煌今天在立法院教育及文化委員會備詢時坦言是疏忽，已經派人重新粉刷，出現這樣的疏漏很抱歉。

以外國觀光客為主的故宮博物院，今年逢故宮百年，台北故宮推出重磅大展，日前本報獨家報導，近期有民眾去觀展時發現，一處廁所內的門面生鏽斑駁，感覺超過一段時間沒人發現處理，質疑故宮對於場館設施維護出問題。

本報日前獨家報導，故宮廁所門生鏽斑駁，民眾批評丟臉丟到國外，立委葉元之今天在立法院質詢時向故宮關切處理進度。（林縉明攝）

國民黨立委葉元之今天質詢時表示，故宮正在舉辦百念院慶特展，很多國內外觀光客前往看展，結果看到廁所門生鏽，非常掉漆，不僅丟臉，還被網友嘲諷是故意不修復，想要營造歷史痕跡。

蕭宗煌回應，經過全面檢視後，發現是故宮一樓左側男廁內機電維修門生鏽，馬上派人重新粉刷，並全面檢視南北院區廁所跟維修空間，確認只有這個門出狀況，過去故宮廁所在台北市評比都是優等，有這樣疏失感到很抱歉。

另外，審計部報告引述故宮調查，發現消費者對於網路商城精品價格跟付款方式，滿意度都低於5成。蕭宗煌表示，民國110年跟111年因為疫情，網路需求量高，沒有注意到問題，網路商城已於113年改版，連續兩年滿意度都超過8成。至於商品售價，蕭宗煌坦言，確實有聽到反映售價比較高。

