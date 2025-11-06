故宮成為統戰的一環 蕭宗煌：我們的文物都有登記是中華民國的財產

故宮院長蕭宗煌赴故宮答詢。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會今(6)日邀請故宮進行業務報告並備詢，其中，伍麗華及郭昱晴等委員都關心到故宮成為中國統戰的一環，希望故宮要創造自己的史觀，強化文物主權的論述。對此，故宮院長蕭宗煌表示，目前故宮文物都有登記是中華民國的財產。

伍麗華引述媒體報導指出，今年兩岸故宮都在慶祝百年院慶，但北京故宮前院長受訪時稱堅信台北故宮的文物遲早會到紫禁城展出，甚至說有民眾表達相信台灣的故宮文物最終會「回歸祖國」，北京故宮展覽還揭示一個標題叫「遷台北返」等。伍麗華認為，故宮應該創造自己的史觀，強化文物歸屬的論述。

對此，蕭宗煌認為，這是兩岸各自表述。蕭宗煌表示，故宮文物來自紫禁城是事實，但文物來到台灣是在中華民國合法的政權時代，當時中華人民共和國還沒有建立；而遷台文物不僅都登記是中華民國的財產，而且，故宮100年的歷史，文物來到台灣的時間比較多，已是台灣文化滋養的一部分，蕭宗煌強調，做好博物館的管理，是目前最重要的任務，至於「北京故宮的想法，我們就是聽聽就好。」

伍麗華還追問，今年中國新修訂《文物保護法》，新增「文物追索歸還條款」，將與國際合作，針對非法流入中國境內的外國文物，展開返還。而對於非法流失境外的文物，也保留收回的權利。台灣是否有辦法去追討北京故宮文物？對此，蕭宗煌表示，台北故宮沒有辦法去做追討北京故宮文物的事，北京也不能認定台北故宮文物是他們的。

