故宮攜手凱布朗利博物館 推出海外特展第二彈「龍」

清 乾隆 碧玉「八徵耄念之寶」璽。（故宮提供）

(由左至右)故宮余佩瑾副院長、法國凱布朗利博物館館長艾曼紐爾·卡薩耶胡（Emmanuel Kasarhérou）、法國外交委員會副主席暨友台小組議員勝珀（Laetitia Saint-Paul)、故宮蕭宗煌院長、法國國民議會友台小組主席暨經濟委員會首席副主席帕媞斯（Marie Noëlle Battistel）、友台小組議員暨社會黨團副主席（Marie José Allemand）、 駐法大使郝培芝皆到場支持。（故宮提供）

宋至遼玉龍紋盤（故宮提供）。

國立故宮博物院百年院慶，繼今年9月在捷克推出「故宮文物百選及其故事」展後，推出第二場海外特展「龍」，於法國當地時間11月17日在凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）正式揭幕。這次特展以故宮典藏書畫與器物中不斷出現的「龍」形象，展現傳說中的神獸對東亞文化圈數千年來深遠的影響。



故宮院長蕭宗煌表示，故宮自1990年代起即與法國博物館界展開合作交流，早在2018年便與凱布朗利博物館達成協議，並議定於2019年至2021年之間舉辦交換展，2019年11月故宮南院舉辦了「法國凱布朗利面具精品展」，而計畫於2021年回饋凱布朗利博物館的「龍」展，受到COVID-19疫情而延宕。這次特展順利舉行，特別感謝凱布朗利博物館居中協調聯繫，同時也感謝法國尼斯亞洲藝術博物館、吉美國立亞洲藝術博物館和賽努奇亞洲博物館共襄盛舉，讓「龍」展增添更多元的想像空間與觀賞趣味。



廣告 廣告

總策展人故宮副院長余佩瑾表示，展覽分成「龍的意象」、「龍的故事」、「皇家龍文化」和「龍的當代變奏」四個單元，展現龍的象徵意涵以及與現代社會的關聯。故宮除精選刻畫龍形象的國寶級文物〈玉龍紋盤〉、〈蟠龍紋盤〉外，狂草傑作〈明祝允明書七言律詩〉也展現書法中被形容為「奔蛇走虺」的縱橫氣勢。另外，特展也展出龍的人間化身—皇帝，其墨寶如〈宋徽宗書牡丹詩〉以及玉璽〈清乾隆碧玉「古稀天子之寶」璽〉等，期盼透過此次特展，讓歐洲觀眾深入理解東方龍文化的獨特魅力。



除了精彩國寶文物外，展覽也融入當代文化脈絡，包括故宮新行政大樓落成時舉行「安龍謝土」的道教儀式紀錄影片，具體呈現龍如何深入當代民俗生活。此外，展場也設置故宮深受歡迎的「走入畫中」數位互動裝置，讓觀者透過科技走入巨幅山水畫〈早春圖〉中，感受山水畫中的「龍脈」。