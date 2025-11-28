故宮攜手國教署 打造國家級人文藝術課程

故宮余佩瑾副院長(左)與教育部國教署張永傑督學(右)代表簽署合作備忘錄。（故宮提供）

故宮與教育部國教署合作備忘錄簽署儀式合影，左起為教育部國教署梁雅琪視察、師大附中廖純英校長、北一女中陳智源校長、故宮王耀鋒主秘、故宮余佩瑾副院長、教育部國教署張永傑督學、嘉義女中林義棟校長、臺南女中洪慶在校長、故宮展示服務處王芸芬處長、康綉蘭簡編。（故宮提供）

國立故宮博物院與教育部國民及學前教育署簽署合作備忘錄，由故宮副院長余佩瑾、國教署督學張永傑代表雙方簽署。此次合作將由國教署四學科中心教師，依據課綱並結合故宮豐富的典藏資源，研發適用全國高中的課程教材，讓故宮從博物館走入教學前線，共同打造國家級人文藝術課程。

余佩瑾副院長表示，今年適逢故宮百年院慶以及國教署高中學科中心成立20週年，此次合作為「館校合作」開啟的新里程碑。雙方將依據課綱共同研發課程，將故宮典藏融入高中教育，協助培育學生的藝術欣賞能力與文人美感素養。

國教署督學張永傑指出，學科中心自成立以來肩負推動高級中等教育課程綱要、支持教師自主研習等任務，同時也是國教署連結中央政策與地方學校教學現場的橋樑，這次合作希望能將故宮典藏轉化成適合高中課程的創新教學設計，打造「以學生為中心導向」的學習架構，培育學生的文化理解、文化理解等核心素養。

故宮說明，自2020年起與國教署展開長期合作，包括教師研習與培力、教案開發等面向，目前已辦理逾30場次研習活動，參與師生近5000人。未來雙方合作將聚焦四大重點，包括強化故宮作為高中教師備課資源、深化典藏融入課綱、共同開發教案，以及擴大學生參與，透過多元活動擴大青年族群文化體驗，讓文物更貼近學生的學習。