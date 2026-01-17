故宮攜手奉天宮打造「出神入化」數位奇幻巡遊
記者黃朝琴／臺北報導
國立故宮博物院「出神入化」三官數位藝術展，即起至4月26日於松山奉天宮藝廊展出，以奉天宮信仰結合故宮國寶〈宋 馬麟 三官出巡圖〉，透過AI、VR虛擬實境與互動科技，將莊嚴肅穆的道教信仰，轉化為生動有趣的數位體驗，展期橫跨農曆春節，邀大家穿梭天、地、水三界，體驗出神入化的奇幻巡遊。
故宮表示，「出神入化」三官數位藝術展，分為「與神相遇：初探三官」、「神歷其境：走入三官」2大展區，共計7大展件，包含全新製作新媒體與數位科技，讓觀眾從不同視角親近神明。
「細探三官」互動裝置，以高解析投影打破空間限制，將平日位於奉天宮殿堂深處、難窺全貌的三官大帝神尊，轉化為近在咫尺的影像，讓信眾能近距離凝視神像莊嚴的雕刻工藝，並與古畫中的神明樣貌相互輝映。
「三官VR：天官賜福」配合農曆春節與上元節氛圍，觀眾戴上VR裝置後，將由靈獸「青龍」引領，穿梭於炮火與燈彩交織的民俗盛會，身歷其境感受天官出巡的威儀與祝福。
「童樂三官：共創遊畫」則以三官IP打造家庭共創區，歡迎大小朋友親手彩繪隨從角色，並加入巡遊隊伍，與神同樂。
故宮院長蕭宗煌表示，2023年故宮與松山奉天宮合作推出「跟著皇帝去旅行」數位展，獲得熱烈迴響，成功以數位科技引領故宮文物走入民間信仰場域。時隔近3年，雙方再度攜手推出「出神入化」三官數位藝術展」，開啟故宮文物與信仰文化的嶄新對話，感謝松山奉天宮長期支持故宮推動數位展覽，讓故宮文物走入各地。
松山奉天宮為北臺灣重要信仰中心之一，除主祀玉皇大帝與五年千歲，也奉祀民間俗稱「三界公」的三官大帝，巧妙呼應故宮相傳為宋代畫家馬麟所繪的國寶〈三官出巡圖〉，描繪天官、地官、水官出巡的盛大場面，寓意天官賜福、地官赦罪、水官解厄的民間信仰。
「出神入化」三官數位藝術展，〈三官出巡圖〉為核心，透過數位科技轉譯，呈現故宮文物與在地信仰的深度對話，作為獻給信眾與民眾的新春賀禮，落實「臺灣的故宮、全民的故宮、生活的故宮」願景。
國立故宮攜手松山奉天宮，打造「出神入化」三官數位藝術展」今（17）日開幕。(國立故宮提供)
「三官VR：天官賜福」配合農曆春節與上元節氛圍，觀眾戴上VR裝置後，將由靈獸「青龍」引領，穿梭於炮火與燈彩交織的民俗盛會。(國立故宮提供)
「細探三官： 咫尺天顏」將平日位於奉天宮殿堂深處、難窺全貌的三官大帝神尊，轉化為近在咫尺的影像。(國立故宮提供)
「童樂三官：共創遊畫」以三官IP打造家庭共創區，歡迎大小朋友親手彩繪隨從角色，與神同樂。.(國立故宮提供)
故宮攜手松山奉天宮推出「出神入化」三官數位藝術展」，歡迎民眾體驗數位奇幻旅程。(國立故宮提供)
其他人也在看
角板山梅花季開幕 王明鉅：打造北台灣冬季賞花指標景點
桃園市副市長王明鉅17日上午前往復興區，出席「2026角板山行館園區梅花季活動開幕式」。王副市長表示，復興區擁有豐富多元的四季觀光資源，冬季賞梅、春季賞櫻、夏季避暑、秋季則可前往小烏來泡湯，四季各具風貌，市府將持續把角板山行館打造為北臺灣冬季賞花的重要指標景點，吸引更多遊客到復興感受原鄉魅力。王明鉅表示，角板山行館園區近期完成大規模整修，不僅全面提升園區整體景觀與硬體設施品質，更榮獲「2025年國家卓越建設獎金質獎」肯定。此次整修兼顧歷史脈絡、景觀美學與遊憩品質的高標準改造，成功形塑兼具文化深度與觀光吸引力的園區環境。王副市長也指出，除目前正值盛開期的梅花美景外，角板山園區內亦規劃設置以泰雅族賽考利克（Saquliq）語系為主題的紀念館，未來開幕後，將進一步深化角板山地區的原住民族文化特色，並提升復興區整體觀光軟實力。王明鉅特別提及，市府補助復興區公所將原有介壽國中操場整建為停車場，可望有效紓解假日及花季期間的停車壓力；同時，市府亦正與區公所密切合作，規劃於介壽國中與農會間土地興建結合醫療與社會福利機能的綜合園區。未來園區除可滿足在地公共服務需求外，亦將整合郵局與農會物流功能，協助在地台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
桃園醫院「健康E管家」服務據點 新屋市民活動中心揭牌啟用
因應高齡化社會與慢性病盛行，提升社區健康管理可近性，115年度「健康E管家」服務據點15日在新屋市民活動中心成立並舉行揭牌儀式。活動邀請桃園市政府衛生局技正黃彥豪、衛生福利部桃園醫院新屋分院分院長蔡宗龍，以及桃園市新屋區公所與聯新醫院代表到場見證，象徵政府、醫療體系與社區團隊攜手，為新屋打造更完整、可持續的健康照護網絡。揭牌完成後，據點正式啟用，宣告新屋健康促進與預防醫學服務再往前一步。據點以「在地服務、科技輔助、專業陪伴」為核心，透過社區場域把量測、追蹤與衛教帶進日常，讓民眾不必等到不舒服才進醫院，而是能在生活圈內更早掌握健康風險、累積管理能力。桃園市政府衛生局技正黃彥豪表示，人口結構改變使健康政策必須從「治療為主」走向「預防與管理並重」，「健康E管家」透過社區據點設置，結合定點服務與關懷機制，協助民眾提早發現問題、調整生活型態，也讓社區整體健康品質更穩定提升。衛生福利部桃園醫院新屋分院分院長蔡宗龍指出，新屋分院長期深耕在地醫療與社區照護，此次參與計畫，希望把醫療專業延伸到社區第一線，由醫師、護理師與個案管理師組成跨專業團隊，提供健康評估、衛教指導與必要轉介，讓民眾在熟悉的環境中就能台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
保障入場者安全！2026台北動漫節公告Cosplay新規定：引發恐慌可限制入場
因應去年底發生的北捷隨機殺人事件所引發的公共安全疑慮，2026 台北國際動漫節正式公告最新 Cosplay 相關入場規範，明確指出，若裝扮形式經判定可能引發現場恐慌或影響維安，主辦單位將有權限制入場，甚至直接請離會場。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Ford談科技、Suzuki玩創意、Mercedes-Benz挑戰世界紀錄，誰最吸睛？車市3場展演一次看
2026年初，台北車壇熱度全面引爆：福特六和、Taiwan Suzuki與台灣賓士三大品牌以截然不同的主題詮釋移動未來。福特於三創生活園區舉辦Ford品牌車展，以科技實境展演展現油電實力；Suzuki攜手Tomica打造巨型「玩具車盒」展示Jimny × Tomica 55周年特仕車與e Vitara 純電SUV；而台灣賓士則以全球矚目的Concept AM......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
2026台北動漫節懶人包：時間地點門票資訊、攤位平面圖、活動一次看
寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TICA 之旅更加順暢！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 天前 ・ 發表留言
奇幻溫情"媽祖在人間" 台中太平開鏡拍"愛的記憶"
中部中心/林子翔 台中報導正如火如荼拍攝中，奇幻溫情單元劇，"媽祖在人間"，講述傳遞信仰與希望，並結合了真實的宮廟與信徒故事。今天（16日）下午在台中市太平區，拍的是"愛的記憶"，隆重舉辦開鏡儀式，女主角楚宣等人，祈求媽祖保佑，讓拍攝得以順利進行，找回愛的力量！媽祖在人間台中太平開鏡。在劇中飾演媽祖化身，楚宣，以及其他幾位演員，會同劇組人員，虔誠敬拜媽祖！在台中市太平區聖和宮，隆重舉辦開鏡儀式，奇幻溫情單元劇，"媽祖在人間"，這一次拍攝的，"愛的記憶"，以創傷記憶與親情療癒為題，是一段關於失去、原諒與重新出發的溫柔故事！媽祖在人間台中太平開鏡。單元主角鍾岳軒，飾演動物飼養員，是一位有10歲兒子的單親父親，父子在媽祖默默守護下，逐步找回被掩埋的真相，與愛的力量！媽祖在人間，透過戲劇，讓媽祖信仰的慈悲與智慧，在日常生活中展現，希望能將台灣本土信仰文化，推廣到世界。原文出處：奇幻溫情「媽祖在人間」 台中太平開鏡拍愛的記憶 更多民視新聞報導改編真人真事! 全新短劇"媽祖在人間" 舉辦開鏡儀式媽祖短劇熱鬧開鏡! 王品澔.黃登楷化身"千里眼.順風耳"奇幻溫情短劇《媽祖在人間》取材真人真事 林辰唏化身媽祖民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 37
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 56 分鐘前 ・ 1
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 137
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 156
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 59
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 1 天前 ・ 13
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 240
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 72
MLB》塔克6000萬美元年薪太瘋狂 外媒：道奇把聯盟推向封館
道奇搶下自由市場最大咖的明星外野手塔克（Kyle Tucker），4年2.4億美元超級肥約（新台幣75.9億）。塔克去年底就被預測會加盟道奇，但當時以為是長期合約，而不是平均年薪6000萬美元的短期高薪合約。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 23 小時前 ・ 24
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 5 小時前 ・ 3