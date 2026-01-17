故宮攜手奉天宮打造「出神入化」數位奇幻巡遊

記者黃朝琴／臺北報導

國立故宮博物院「出神入化」三官數位藝術展，即起至4月26日於松山奉天宮藝廊展出，以奉天宮信仰結合故宮國寶〈宋 馬麟 三官出巡圖〉，透過AI、VR虛擬實境與互動科技，將莊嚴肅穆的道教信仰，轉化為生動有趣的數位體驗，展期橫跨農曆春節，邀大家穿梭天、地、水三界，體驗出神入化的奇幻巡遊。

故宮表示，「出神入化」三官數位藝術展，分為「與神相遇：初探三官」、「神歷其境：走入三官」2大展區，共計7大展件，包含全新製作新媒體與數位科技，讓觀眾從不同視角親近神明。

「細探三官」互動裝置，以高解析投影打破空間限制，將平日位於奉天宮殿堂深處、難窺全貌的三官大帝神尊，轉化為近在咫尺的影像，讓信眾能近距離凝視神像莊嚴的雕刻工藝，並與古畫中的神明樣貌相互輝映。

「三官VR：天官賜福」配合農曆春節與上元節氛圍，觀眾戴上VR裝置後，將由靈獸「青龍」引領，穿梭於炮火與燈彩交織的民俗盛會，身歷其境感受天官出巡的威儀與祝福。

「童樂三官：共創遊畫」則以三官IP打造家庭共創區，歡迎大小朋友親手彩繪隨從角色，並加入巡遊隊伍，與神同樂。

故宮院長蕭宗煌表示，2023年故宮與松山奉天宮合作推出「跟著皇帝去旅行」數位展，獲得熱烈迴響，成功以數位科技引領故宮文物走入民間信仰場域。時隔近3年，雙方再度攜手推出「出神入化」三官數位藝術展」，開啟故宮文物與信仰文化的嶄新對話，感謝松山奉天宮長期支持故宮推動數位展覽，讓故宮文物走入各地。

松山奉天宮為北臺灣重要信仰中心之一，除主祀玉皇大帝與五年千歲，也奉祀民間俗稱「三界公」的三官大帝，巧妙呼應故宮相傳為宋代畫家馬麟所繪的國寶〈三官出巡圖〉，描繪天官、地官、水官出巡的盛大場面，寓意天官賜福、地官赦罪、水官解厄的民間信仰。

「出神入化」三官數位藝術展，〈三官出巡圖〉為核心，透過數位科技轉譯，呈現故宮文物與在地信仰的深度對話，作為獻給信眾與民眾的新春賀禮，落實「臺灣的故宮、全民的故宮、生活的故宮」願景。

國立故宮攜手松山奉天宮，打造「出神入化」三官數位藝術展」今（17）日開幕。(國立故宮提供)

「三官VR：天官賜福」配合農曆春節與上元節氛圍，觀眾戴上VR裝置後，將由靈獸「青龍」引領，穿梭於炮火與燈彩交織的民俗盛會。(國立故宮提供)

「細探三官： 咫尺天顏」將平日位於奉天宮殿堂深處、難窺全貌的三官大帝神尊，轉化為近在咫尺的影像。(國立故宮提供)

「童樂三官：共創遊畫」以三官IP打造家庭共創區，歡迎大小朋友親手彩繪隨從角色，與神同樂。.(國立故宮提供)

故宮攜手松山奉天宮推出「出神入化」三官數位藝術展」，歡迎民眾體驗數位奇幻旅程。(國立故宮提供)