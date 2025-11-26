故宮攜手教育部國教署 打造國家級人文藝術課程

記者劉昕翊／綜合報導

國立故宮博物院與教育部國民及學前教育署今（27）日簽署合作備忘錄，由教育部國教署四學科中心教師，依據課綱結合故宮豐富的典藏資源，轉化為適用於全國高中的課程教材，讓故宮成為高中教育核心學習資源，以及人文探索與美感養成的重要場域。

合作備忘錄由故宮副院長余佩瑾、教育部國教署督學張永傑代表雙方簽署；故宮主秘王耀鋒、教育部視察梁雅琪、北一女中校長陳智源、國立臺灣師大附中校長廖純英等嘉賓蒞臨見證。余佩瑾表示，此次合作將課綱與文物內容深度結合，由國教署轄下四學科中心教師，依據課綱研發課程，並結合故宮典藏與展覽內容，轉化為適用於高中階段的教材與教案，展現博物館開放資源共享的理念。

故宮指出，自2020年起故宮與教育部國教署展開長期合作，涵蓋教師研習與培力、教案開發、展覽與課程連結及學生參訪等面向，迄今辦理逾30場次研習活動，參與教師及學生近5千人，奠定館校合作深厚基礎，未來雙方合作聚焦4大重點，包含，強化故宮成為高中教師教學備課的資源中心、將故宮延伸至高中教室，讓故宮典藏融入課綱課程、共同協作開發教案，將故宮展覽及研究成果融入教學現場、提供學生參與管道，透過多元活動擴大青年族群文化體驗，讓故宮文物走進教室，成為學生理解文化、培養美感與建立人文素養的重要起點。

此外，張永傑強調，此次與故宮合作意義深遠，期望將故宮豐富的典藏資源，轉化為適合高中課程的創新教學設計，培育學生的創造力、文化理解、批判思考與敏銳感知等核心素養，打造「以學生為中心導向」的學習架構，並攜手故宮建立雙向互動、專業互補、共同成長的教育合作模式。

故宮副院長余佩瑾與教育部國教署督學張永傑代表簽署合作備忘錄，攜手打造國家級人文藝術課程。（國立故宮博物院提供）