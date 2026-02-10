故宮攜手新竹市美術館「城市畫卷」開展 重現古今雅集

徐欣瑩立法委員、故宮余佩瑾副院長、新竹市高虹安市長、文化局王翔郁局長(由左至右)於「曲水讌」沉浸式空間合影 。(新竹市政府提供)

開幕記者會貴賓合影。(新竹市政府提供)

新竹市美術館「城市畫卷：故宮X新竹數位特展」今天（10日）舉行開幕儀式，展期自即日起至5月10日。展覽以「展示與空間」為核心主題，邀請民眾一起循著新竹在地展覽會館由古至今的演變脈絡，將建築的變遷、修復歷程納入觀展視野，透過科技藝術的互動，重新觀看城市如何生成，也看見地方記憶如何在日常中被形塑、被延續。



故宮副院長余佩瑾指出，繼2017年「郎世寧・到此藝遊」及2020年「藝想獸譜」後，「城市畫卷」是故宮與新竹市第三度攜手合作。本次展覽緊扣「展示與空間」主軸，從晉代蘭亭與宋代西園的文人雅集出發，延伸至清代新竹在地「潛園」與「北郭園」的雅集盛會，進一步探討日治時期公眾展覽會的興起，以及現代博覽會的繁盛景象。為引領觀眾身歷其境重返古代雅集場域，展覽特別將明代李宗謨〈蘭亭修禊圖〉與宋人〈西園雅集〉轉化為互動裝置。民眾不僅能重拾古人「舒捲觀畫」的動態視角，透過親手捲動與展讀的過程，細細品味畫作的高解析細節，更能走入光影流動的「河流」中，體驗觸碰酒杯、喚起詩文的「曲水流觴」雅趣，親身參與這場跨越古今的文人盛會。



新竹市長高虹安表示，此次展覽最大亮點是曾於日本大阪世博會展出的「故宮AI藝廊」，回到臺灣後首站就選擇新竹市，運用生成式AI與8K超高畫質技術轉譯故宮經典典藏，突破時代與地域限制，開啟故宮藝術與當代城市空間的跨域對話。新竹市文化局補充，展覽不僅止於視覺層次，更延伸至多感官體驗，規劃故宮專題講座帶領民眾深入認識作品，並與「每日茶事」合作展場辦理「沉浸式茶席」，以及多場工作坊，邀請民眾透過專家解說、茶藝、手作等輕鬆有趣的方式，從不同維度重新認識新竹，讓展覽本身化為城市集體記憶的一部分。