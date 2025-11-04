故宮攜手英國國家學術研究院 以文化視角探討亞洲全球秩序
由英國國家學術研究院（British Academy）推動的國際研究計畫《全球召集計畫：中國全球秩序》今天(4日)在國立故宮博物院北部院區舉行臺北場閉門研討會，主題為「亞洲全球秩序的文化遺（資）產」。本次活動為故宮首度結合國際政治與文化研究的跨學科交流，聚焦中國全球秩序在東亞與臺灣所形成的交流互動，開啟地緣政治與文化對話的新視角。
故宮蕭宗煌院長在致詞時表示，誠摯歡迎來自世界各地的學者專家共同在故宮探討地緣政治與文化交織下的時代脈動，希望能夠從文化視角尋找現代紛亂世界中的秩序。
蕭宗煌院長補充，英國國家學術研究院明(2026)年2月將在英國舉行總結會議，而故宮也將在明(2026)年2月15日到5月10日在故宮南院推出特展「地緣政治的國際萬象—明清時期的東亞」。特展將透過14到19世紀明清時期東亞國際外交圖像的爬梳，思考當代東亞如何自成體系，並呈現《全球召集計畫》三年來的跨國研究成果。
故宮說明，英國國家學術研究院是英國人文社會科學領域的最高學術機構，長期協助政府理解全球人文面向重要議題，並為公共政策提供理論基礎，其所推動的《全球召集計畫》匯聚全球22位跨學科學者，從多元與批判的視角出發，探討中國在亞洲、非洲與美洲的政治、經濟與文化脈絡。過去三年，該計畫已在英國、南非、巴基斯坦、阿根廷及中國大陸舉辦多場研討會。本次臺北場以「亞洲全球秩序的遺（資）產」為題，關注臺灣受到中國影響的同時，如何展現自主性的全球視野，以及這些轉化如何體現於文化資產的運用與詮釋。
