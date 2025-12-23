故宮攜手蘭博打造「勁水國寶」特展 跨越時空共繪蘭陽新圖像

「勁水國寶」特展以「水」為題，由故宮與蘭陽博物館共同策劃，精選雙方各15件，共30件文物同台展出。

狐狸狗造型陶偶，製作精美，展現史前人類對美學的想法與品味。

蘭陽平原資源豐富，展出的肉形石乍看就像熱騰騰的東坡肉，不僅展現精湛雕工，也滿溢文化韻味與歷史情境。

故宮蕭宗煌院長表示，故宮文物跨越雪山山脈，在蘭陽博物館與宜蘭鄉親相會，實踐「全民的故宮」願景。

林代理縣長茂盛邀請國內外旅客，在展期至115年3月22日前，走進蘭陽博物館，一同感受這場「勁水」的文化盛宴。

開幕儀式蘭陽舞蹈團所呈現「天地向陽．生生不息」，象徵宜蘭縣與國立故宮博物院，共同為臺灣文化史寫下的一頁新篇章。

「勁水國寶」特展現場特別設置「山水印石」、「行跡蘭陽」及「掌上奇珍」等數位互動裝置豐富民眾參觀體驗。

國立故宮博物院攜手宜蘭縣政府，盛大推出「勁水國寶：故宮×蘭博特展」，今天（23日）展覽開幕式熱鬧登場。

國立故宮博物院與宜蘭縣政府共同擘劃「勁水國寶－故宮x蘭博特展」，自即日起至明年（115年）3月22日於蘭陽博物館展出。今天（23日）辦理展覽開幕式，宜蘭縣代理縣長林茂盛、故宮博物院院長蕭宗煌與貴賓共同見證這場集結故宮15件、宜蘭在地15件珍貴文物，共30件國寶級展件的文化盛事。特展以「勁水」（tsìn suí，臺語「很美」之意）為名，凸顯宜蘭與水的深厚連結，並透過跨時代、跨文化的對話，為蘭陽平原寫下全新的文化篇章。

開幕儀式由蘭陽舞蹈團帶來的「天地向陽．生生不息」表演揭開序幕。特展以「水」的意象貫穿策展主軸，從故宮國寶〈霽青釉描金游魚轉心瓶〉的巧奪天工，到丸山遺址「人獸形玉玦」的精湛透雕；從人氣國寶〈肉形石〉的幾可亂真，到漢本遺址「骨質人形刀柄」的古老智慧。這些文物在對話中，不僅讓民眾欣賞到超越時代的美學價值，更映照出宜蘭先民長久對美感的追求以及對生活智慧的傳承。展覽規劃四大核心單元，引導觀眾從不同角度品味文物的精髓與在地底蘊。

宜蘭縣文化局指出，第一單元「故宮藏品水意象」，精選玉雕山水、描繪河流田園的瓷器、以及精緻的核舟等故宮典藏，邀請民眾臥遊其中，將故宮的方寸雅緻與宜蘭山、海、田的自然地景相互呼應；第二單元「史前宜蘭水水遺物」，聚焦史前宜蘭考古遺物，呈現先民循水而居遷徙至蘭陽平原，並利用自然力量雕琢出精美工具和飾品；第三單元「好山好水孕育的物產」，展出故宮文物中與宜蘭在地相關的動植物圖像，如牛隻耕田、魚鴨戲水等景象，呈現蘭陽平原的物產豐饒；第四單元「鏈上蘭陽」，則邀請民眾參與生成式藝術創作，以展覽文物為靈感，共同描繪屬於當代蘭陽的文化新圖像。

「勁水國寶－故宮x蘭博特展」展期至115年3月22日，地點在蘭陽博物館1樓特展廳。宜蘭縣政府邀請大家來見證這場橫跨數千年的文化對話，一同感受蘭陽豐厚而獨特的文化底蘊。