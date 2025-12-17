故宮攜手蘭博 「勁水國寶」述說宜蘭精采
記者黃朝琴／綜合報導
「故宮國寶出遊去」首次前進東臺灣。國立故宮、宜蘭蘭陽博物館攜手舉辦「勁水國寶：故宮X蘭博特展」，本月23日將於蘭博登場，總計展出30件珍寶，展期至明年3月22日，今天搶先開箱故宮《肉形石》在內3件經典文物，蘭博也同場開箱《狐狸狗陶偶》等3件考古出土文物，兩館展品相互映照，共同述說精采宜蘭故事。
故宮、蘭博針對特展，各精選15件指標性文物展出，其中6件提前亮相，由故宮院長蕭宗煌、宜蘭縣代理縣長林茂盛主持，包括故宮人氣國寶《肉形石》、《金游魚轉心瓶》、《玉鴨》，以及宜蘭重要考古出土代表文物《幾何印紋陶罐》、《骨質人形刀柄》、《狐狸狗陶偶》。
故宮開箱的3件文物帶出宜蘭風情聯想，宋元時期的《玉鴨》圓潤可愛，神情生動，而早年宜蘭冬山河流域水患頻仍，反成適水鴨子的良好棲地，黃絨絨小鴨鋪田蕩水，是難忘的宜蘭風景。
人氣文物《肉形石》則呼應17世紀噶瑪蘭族以射鹿與捕山豬維生的日常；國寶級文物《霽青釉描金游魚轉心瓶》結構巧妙，瓶中金魚隨轉動而呈現動態效果，而宜蘭地區水產資源豐富，據《噶瑪蘭廳志》記載，至遲於19世紀，當地已有人飼養觀賞用金魚。
蘭博開箱3件在地考古遺址出土文物，呈現史前宜蘭璀璨風貌。《幾何印紋陶罐》是礁溪鄉淇武蘭遺址出土的代表性陶罐，距今約600至100年，是蘭陽平原噶瑪蘭人常用的生活器具。
《骨質人形刀柄》為漢本遺址出土，距今約2100-1100年，以動物骨頭雕刻而成，布滿細緻的幾何線條，獨特的設計，可在後來的平埔族群及排灣族群中看到類似風格；丸山考古遺址出土的《狐狸狗陶偶》時代最為久遠，距今約3200-2300年，底部端平、造型精美，推測可能為器物上裝飾，展現史前人類與動物間的密切關係。
故宮院長蕭宗煌表示，故宮文物跨越雪山山脈來到宜蘭，雪隧不僅是一條運輸路線，更是一條文化串聯的管道，象徵國寶離開庫房、走入地方，與民眾及土地展開新的對話，希望到蘭博的朋友，不用翻越雪山、穿越雪隧，就能感受故宮之美。
宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，宜蘭2年多來與故宮密切合作，提昇「蘭博」軟硬體設施，終於促成這場世界級文化交流的展覽，除讓民眾近距離欣賞國寶，也能從地方考古遺物的質樸深厚中，映照出宜蘭先民對美感的追求與生活智慧的傳承。
故宮、蘭博館舉辦「勁水國寶：」特展，12月23日蘭博登場，2館30件文物相映照。（故宮提供）
故宮人氣國寶《玉鴨》。（故宮提供）
故宮人氣國寶《肉形石》。（故宮提供）
故宮人氣國寶《金游魚轉心瓶》。（故宮提供）
故宮人氣國寶《金游魚轉心瓶》局部。（故宮提供）
宜蘭重要考古出土代表文物《骨質人形刀柄》。（蘭陽博物館提供）
宜蘭重要考古出土代表文物《幾何印紋陶罐》。（蘭陽博物館提供）
宜蘭重要考古出土代表文物《狐狸狗陶偶》。（蘭陽博物館提供）
