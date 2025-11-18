故宮文化外交 「龍」特展翱翔巴黎

響應文化部與外交部攜手推動的「2025歐洲台灣文化年」，故宮博物院繼9月於捷克推出「故宮文物百選及其故事」特展後，百年院慶第二場海外特展「龍」，在法國時間17日於位於巴黎的凱布朗利博物館盛大揭幕，展覽不僅呈現故宮典藏書畫與器物不斷出現的「龍」形象，更呈現神獸對東亞文化數千年來深遠的影響。

開幕式晚宴貴賓雲集，我國駐法大使郝培芝、法國國民議會友台小組主席暨經濟委員會首席副主席帕媞斯、知名藝術家吳炫三等人均受邀出席。

故宮院長蕭宗煌於致詞時表示，自1990年代起，故宮便與法國博物館界合作交流，且在2018年也與凱布朗利博物館議定，於2019年至2021年間舉辦交換展，只是原本規畫在2021年回饋凱布朗利博物館的「龍」展，受疫情影響無法成行，幾經波折後，終於順利開展。

論及之所以選定「龍」作為特展主題，蕭宗煌說明，龍是象徵東亞文化的吉祥瑞獸，其信仰貫穿5000多年的歷史，影響層面深遠。「龍」展將在法國展出至明年3月1日。

總策展人、故宮副院長余佩瑾也特別介紹展覽規畫。她說，這次展覽將龍的主題分成「龍的意象」、「龍的故事」、「皇家龍文化」和「龍的當代變奏」等四個單元。故宮除精選刻畫龍形象的國寶級文物〈玉龍紋盤〉、〈蟠龍紋盤〉外，狂草傑作〈明祝允明書七言律詩〉亦展現書法中被形容為「奔蛇走虺」的縱橫氣勢；另亦展出作為龍的人間化身－皇帝，其墨寶如〈宋徽宗書牡丹詩〉以及玉璽〈清乾隆碧玉「古稀天子之寶」璽〉等，盼透過此次特展，讓歐洲觀眾感受東方龍文化的特色。