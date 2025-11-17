故宮文物疏散計畫挨批太佛系 劉書彬盯加強安保避難避免羅浮宮竊案重演

館藏多項珍寶的故宮博物院在緊急危難時期如何保全文物是各界關注的焦點。圖為台銀故宮百年紀念金銀條塊上市活動。（圖／方萬民攝）

民眾黨立委劉書彬今（17）日表示，故宮博物院有大量珍貴文物是遠近馳名，但館方對各項寶物卻沒有完整估價清冊，一旦發生危難，文物也沒有移置保護措施，對國寶這樣「佛系」保存態度實在令人捏一把冷汗，一旦發生危難不知如何是好，必須著手優化危機因應對策。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為故宮博物院對文物防竊與避難計畫有精進空間。（圖／CTWant攝影組）

法國巴黎羅浮宮在當地時間10月19日上午9點半左右發生了一起震驚全球的大膽日間竊案。當時四名竊賊喬裝成工人，使用機械梯從二樓窗戶輕鬆進入博物館的阿波羅畫廊，並使用角磨機工具打破兩個展示櫃也以武力支配了在場2名警衛自由，前後竟只花七分鐘時間就偷走了19世紀法國王室如頭飾、項鍊和耳環等珍貴物品，總價值折合約35億新台幣。

儘管法國警方迅速展開調查，並從竊賊匆忙逃離時留下皇冠和焚燒不完全的交通工具卡車研判，這群竊賊其實漏洞百出，並非有組織的犯罪集團，也順利在幾周內陸續逮捕多名嫌犯，然而關鍵的多數贓物根本已找不著，此案暴露了羅浮宮安全隱憂，也讓世界各地重要博物館紛紛檢視與優化安全保護計畫，希望不再發生這類憾事。

故宮博物院院長蕭宗煌（圖）坦言故宮文物最佳的避難方式就是「原地避難」。（圖／CTWant攝影組）

然而談到台灣收藏文物的故宮博物院，劉書彬以立法院教育與文化委員會召委身分關心，畢竟不只巴黎羅浮宮有珍寶，台灣故宮博物院也持有像翠玉白菜、肉形石、毛公鼎、谿山行旅圖、早春圖這些國際珍寶，究竟故宮的文物如何保存，有無防竊計畫？若遇到火災、戰爭等緊急事件有無避難場所？故宮博物院院長蕭宗煌的答案卻嚇壞了大家。

蕭宗煌指出，其實故宮博物院館藏並沒有特別請人估價造冊，畢竟文物是無價的，但故宮不論是位在嘉義縣太保市的南院或台北市士林區的院本部，都有24小時人力釘住監視器，監視器全方位照遍各處更是不需要多說，且每個月都會校正，監控沒有問題。

劉書彬也舉位於士林的故宮博物院院本部坐落處為例，直指院本部坡地不遠處就有加油站，若是發生火災等意外，後果恐怕不堪設想。蕭宗煌則回應，其實轄區消防隊都有與故宮合作，南院與院本部都有一年兩次的安全演練，有成熟的避難計畫。

但蕭宗煌也坦言，故宮現有場域已是全台保存文物最適合之處，因此無論是防竊或防災計畫中，都沒有任何要把文物移到他處避難的想法，必須就地掩護為上策，不過「國立故宮博物院災害緊急應變作業要點」中，無論是6小時、24小時、7天、14天、30天不同程度的應變措施故宮都已經做好完整配套，也時時演練，處理是相對審慎成熟，請各界放心。

劉書彬強調，2022年時任故宮院長吳密察早就講說要優化故宮遇到危難的打包疏散計畫，如今3年一晃眼過去，國家文物撤離居然沒個第二安置處，「佛系」至此實在是令人憂心。她重申，文化資產不只是地球的寶藏，也是歷史重要的印記，將持續監督落實安全制度與防災演練。

明朝嘉靖年間「青花嬰戲圖碗」是2024年外交部轉交故宮收藏的重要文物之一。（圖／翻攝自故宮博物院官網）

