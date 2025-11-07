故宮晶華復刻宋朝雅宴 皇帝御前美饌墜入凡間

歲末歡聚時刻，少不了美食相伴。故宮晶華搭上故宮博物院建院100週年話題，端出「大宋風華雅宴」，復刻千年前宋朝精緻的宮廷美饌和庶民小吃傳奇；台南晶英以港式早午茶吃到飽吸引老饕；台北寒舍艾美酒店重現60年代廣州酒家料理；饗賓集團公布旗下品牌餐廳的耶誕節和跨年檔期活動。

國立故宮博物院喜迎建院100週年，即日起至明(2026)年1月7日舉辦「千年神遇─北宋西園雅集傳奇」大展，迎接百年院慶。故宮晶華主廚團隊引經據典，將宋代的宮廷珍饌和庶民小吃穿越時空，來到現代。

力推「大宋風華雅宴」，烹製出煨牡蠣、江瑤生、水晶膾等雅緻的開胃前菜，接著上桌賽蟹羹、令宋孝宗愛不釋口的蟹釀橙、群臣為宋徽宗祝壽時進獻的炙子骨頭，以及《洞庭春色》一詩中記錄的「金齏玉膾」等，每人3,880元、6人起桌。活動期間憑故宮當日門票票根，於晚餐時段至故宮晶華1樓小吃區用餐享9折優惠。

台南晶英即日起推出「府城茶樓」港式早午茶吃到飽，匯集超過50道港式點心、燒臘佳餚及精選現煮料理，從鹹到甜一應俱全，包含鮮蝦餃、柱侯炆鳳爪、珍珠丸、現切蜜汁叉燒、玫瑰油雞、廣式燒鴨、鹹魚雞粒豆腐煲、砂鍋紅燒牛腩煲、咖哩魚等，成人每位880元、兒童499元。歡慶開幕，12月31日前4人同行招待1人免費，或是2人以上同行每位享780元嚐鮮價，每週一至週五上午6點半至下午1點半熱鬧開張。

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜秉持粵菜本味，即日起至12月31日打造「歲月留香・老廣真味」饗宴，帶領食客尋味60年代廣州酒家風華，共有10道傳統老廣菜，價格自320元至5,280元。首推年節必嚐的「粉絲醬燒肉蟹煲」，醬香濃厚、鮮甜入味，功夫名菜「雞子魚頭羹」濃滑厚實、滿口鮮香，還有點心「鮑魚雞球大包」以及「鴿蛋福果腐竹甜湯」等，每道都是道地風味。

饗賓集團旗下各品牌餐廳規畫耶誕節和跨年檔期活動，其中位於台北101大樓86樓的饗Ajoy，以沉浸式煙火景觀、高空用餐體驗吸引人流，跨年夜當天安排爵士樂現場演奏，提供近距離欣賞101煙火的「晚餐二」限定場次，每人5,280元；跨年夜和耶誕節「晚餐一」場次皆為每人4,880元。黑卡會員自11月10日起優先訂位，金卡會員11月17日起開放，一般會員可於11月24日起預訂耶誕節餐期，11月30日起開放跨年餐期。

