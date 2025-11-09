故宮晶華推「大宋風華雅宴」重現傳奇滋味 從宮廷美饌一路吃到庶民小吃
記者李鴻典／台北報導
世界五大博物館之一、也是台北第一大觀光景點--國立故宮博物院今年迎建院100週年，即日起至2026年1月7日，推出《千年神遇─北宋西園雅集傳奇》大展迎接百年院慶。為呼應展覽主題，故宮晶華主廚團隊引經據典、將宋代的宮廷美饌與庶民小吃傳奇再現，同步推出「大宋風華雅宴」，帶領賓客一同穿越時光、感受宋朝飲食文化的璀璨輝煌。雅宴每人3,880元+10%、六人起桌。活動期間憑故宮當日門票票根，於晚餐時段至故宮晶華一樓小吃區用餐(飲料除外)另享9折優惠。
故宮晶華營運總監楊惠曼表示，此次菜單靈感來自於描繪北宋文人群聚於汴京西園、風雅集會的名畫《西園雅集》，菜色內容則考據《東京夢華錄》、《都城紀勝》、《食在宋朝》、《餐桌上的宋朝》等古今文獻，融入了南北宋的經典佳餚，從料理創作、器皿選用到上菜儀式皆細緻重現當時宴饗的禮序，期望賓客不僅能感受主廚團隊以古法入味、創意詮釋的料理巧思，更能體驗宋人以食會友、以茶論道的閒適意境。
「大宋風華雅宴」精選多款宮廷美饌與庶民小吃，道道都有著豐富的歷史背景與精彩的創作故事，宴席以六道開胃前菜揭開序幕，包含宋高宗最愛的下酒小菜「煨牡蠣」，同樣來自宋高宗御宴食單的「江瑤生」。鹹香彈嫩的「爆肉」為宋徽宗的壽宴菜色之一。濃郁的「酒煮玉蕈」也是宮廷宴席中常見的佳餚。另外，膠質滿滿的「水晶膾」是由豬皮熬煮四小時後冷藏成凍。而從民間市集登上宮廷御宴的經典之作「雞絲簽」，是將雞肉絲以豬網油包覆，先蒸後炸而成金黃酥香的雞肉捲。
讓宋孝宗愛不釋口的「蟹釀橙」選用時令沙母蟹與香橙製成，將蒸熟的蟹肉、蟹黃及蟹膏與橙汁入鍋拌炒，再將鑊氣滿滿的蟹料填入挖空的香橙中，並覆上橙蓋蒸煮，使果香充分釋放，酸中帶甜的滋味巧妙平衡蟹膏的濃厚鮮味，令人回味無窮。
菜單中還有群臣為宋徽宗祝壽時進獻的「炙子骨頭」，主廚先將肉質細緻的羊肋排進行油炸，逼出多餘油脂後，灑上特製辛香料及紹興酒燉煮入味，盛盤前再經炙烤鎖住肉汁原味，達到外酥內嫩的口感，重現宋代御宴的豪奢氣韻。
而南宋四大詩人之一、也是美食兼詩文烹飪學者--陸游，在《洞庭春色》一詩中記錄過的「金齏玉膾」也在主廚的巧手下美味重現，使用新鮮鱸魚切片入饌，搭配鹹香清脆的漬菜一同清蒸，最後撒上青蔥絲點綴，魚肉鮮嫩滑順，清爽而甘甜的滋味讓人著迷。
餐席最後，服務人員會為賓客展演宋代飲茶方式之一的「點茶」，所謂「點茶」指的是注水時以壺中熱水點落茶盞之意，須先將茶葉細磨成粉，接著將茶粉倒入茶盞中以沸水調成茶膏，再分次注入沸水並用茶筅反覆擊拂，使茶湯與空氣充分交融，帶出滑潤細緻的口感與清雅回甘的餘韻，搭配香滑柔糯、豆餡綿密的「澄沙團子」，為宴席劃下圓滿句點。
