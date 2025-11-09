故宮晶華推「大宋風華雅宴」重現傳奇滋味 從宮廷美饌一路吃到庶民小吃

記者李鴻典／台北報導

世界五大博物館之一、也是台北第一大觀光景點--國立故宮博物院今年迎建院100週年，即日起至2026年1月7日，推出《千年神遇─北宋西園雅集傳奇》大展迎接百年院慶。為呼應展覽主題，故宮晶華主廚團隊引經據典、將宋代的宮廷美饌與庶民小吃傳奇再現，同步推出「大宋風華雅宴」，帶領賓客一同穿越時光、感受宋朝飲食文化的璀璨輝煌。雅宴每人3,880元+10%、六人起桌。活動期間憑故宮當日門票票根，於晚餐時段至故宮晶華一樓小吃區用餐(飲料除外)另享9折優惠。

廣告 廣告

故宮晶華「大宋風華雅宴」以六道開胃前菜揭開序幕，道道有著豐富的歷史背景，從宮廷御膳到庶民佳餚，重現宋代的多元飲食文化。（圖／飯店旅宿業者提供）

故宮晶華營運總監楊惠曼表示，此次菜單靈感來自於描繪北宋文人群聚於汴京西園、風雅集會的名畫《西園雅集》，菜色內容則考據《東京夢華錄》、《都城紀勝》、《食在宋朝》、《餐桌上的宋朝》等古今文獻，融入了南北宋的經典佳餚，從料理創作、器皿選用到上菜儀式皆細緻重現當時宴饗的禮序，期望賓客不僅能感受主廚團隊以古法入味、創意詮釋的料理巧思，更能體驗宋人以食會友、以茶論道的閒適意境。

點用「大宋風華雅宴」的食客，可以品嘗到宋徽宗壽宴菜色之一的「爆肉」。（圖／飯店旅宿業者提供）

「大宋風華雅宴」精選多款宮廷美饌與庶民小吃，道道都有著豐富的歷史背景與精彩的創作故事，宴席以六道開胃前菜揭開序幕，包含宋高宗最愛的下酒小菜「煨牡蠣」，同樣來自宋高宗御宴食單的「江瑤生」。鹹香彈嫩的「爆肉」為宋徽宗的壽宴菜色之一。濃郁的「酒煮玉蕈」也是宮廷宴席中常見的佳餚。另外，膠質滿滿的「水晶膾」是由豬皮熬煮四小時後冷藏成凍。而從民間市集登上宮廷御宴的經典之作「雞絲簽」，是將雞肉絲以豬網油包覆，先蒸後炸而成金黃酥香的雞肉捲。

讓宋孝宗愛不釋口的「蟹釀橙」選用時令沙母蟹與香橙製成，將蒸熟的蟹肉、蟹黃及蟹膏與橙汁入鍋拌炒，再將鑊氣滿滿的蟹料填入挖空的香橙中，並覆上橙蓋蒸煮，使果香充分釋放，酸中帶甜的滋味巧妙平衡蟹膏的濃厚鮮味，令人回味無窮。

廣告 廣告

「蟹釀橙」主廚在挖空的香橙中填入鑊氣滿滿的蟹料，果香與蟹香交融，香氣馥郁、滋味鮮美。（圖／飯店旅宿業者提供）

菜單中還有群臣為宋徽宗祝壽時進獻的「炙子骨頭」，主廚先將肉質細緻的羊肋排進行油炸，逼出多餘油脂後，灑上特製辛香料及紹興酒燉煮入味，盛盤前再經炙烤鎖住肉汁原味，達到外酥內嫩的口感，重現宋代御宴的豪奢氣韻。

「炙子骨頭」取材自宋徽宗壽宴菜譜。（圖／飯店旅宿業者提供）

而南宋四大詩人之一、也是美食兼詩文烹飪學者--陸游，在《洞庭春色》一詩中記錄過的「金齏玉膾」也在主廚的巧手下美味重現，使用新鮮鱸魚切片入饌，搭配鹹香清脆的漬菜一同清蒸，最後撒上青蔥絲點綴，魚肉鮮嫩滑順，清爽而甘甜的滋味讓人著迷。

以深受宋代文人喜愛的名菜「金齏玉膾」為靈感，選用新鮮鱸魚切片清蒸，搭配鹹香爽脆的漬菜，重現千年前的清雅風味。（圖／飯店旅宿業者提供）

餐席最後，服務人員會為賓客展演宋代飲茶方式之一的「點茶」，所謂「點茶」指的是注水時以壺中熱水點落茶盞之意，須先將茶葉細磨成粉，接著將茶粉倒入茶盞中以沸水調成茶膏，再分次注入沸水並用茶筅反覆擊拂，使茶湯與空氣充分交融，帶出滑潤細緻的口感與清雅回甘的餘韻，搭配香滑柔糯、豆餡綿密的「澄沙團子」，為宴席劃下圓滿句點。

政府普發現金一萬元正式上路，台北喜來登搶搭雙11與普發萬元商機，於11月6日至11日推出「雙11外帶美食1,111元起」快閃優惠，折扣最低達47折，包含爐烤美國肋眼、燒臘點心組、義式雙味比薩組、牛肉壽喜燒組等全品項一律1,111元起。響應政府普發現金政策，11月10日至30日再加碼推出「萬元聚餐優惠」，於十二廚自助餐廳或SUKHOTHAI泰式餐廳用餐最高可省近6,000元。

台北喜來登十二廚「萬元聚餐專案」普發現金優惠。（圖／飯店旅宿業者提供）

歲月淬煉，經典重現，台北寒舍艾美酒店寒舍食譜行政主廚吳銘儒承襲粵菜本味，即日起至12月31日推出「歲月留香・老廣真味」饗宴，帶饕客尋味六〇年代廣州酒家風華，十道傳統老廣菜，價格自320元+10%至5,280元+10%，一道道皆是手路功夫，重現當年經典的老火湯香，主廚推薦包含：年節必嚐的「粉絲醬燒肉蟹煲」，醬香濃厚、鮮甜入味、功夫名菜「雞子魚頭羹」濃滑厚實、滿口鮮香，還有點心「鮑魚雞球大包」與「鴿蛋福果腐竹甜湯」等。在寒舍食譜細品老廣味，不只嚐菜，更嚐回憶裡的情味。

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜「老廣味」活動。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎戰雙11檔期，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出限時「雙十一快閃特惠」活動，即日起11月30日期間，凡於午、晚餐時段出示官方指定貼文中的優惠券，即可享平日雙人同行第二位1,111再加碼免10%服務費，假日雙人同行第二位1,411同樣免服務費。敘日全日餐廳主打「蠔皇鮮蔬鮑魚」、「義式香料水煮魚」及「金湯酸菜鮮魚鍋」等特色料理，平假日皆可無限暢食「生食級干貝柱」、「南極雪蟹」，假日升級加碼「爆卵香箱蟹」、「蒜香蒸牡蠣」與「甜蝦鮭魚卵手捲」等，11月21日起再獻上「威靈頓香草烤鮭魚」於餐檯，打造豐盛多層次的秋冬饗宴。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出限時「雙十一快閃特惠」活動。（圖／飯店旅宿業者提供）

2025年邁向最後一季即將進入尾聲，為回饋凱撒飯店連鎖VIP會員支持，同時吸引更多消費者加入，即日起至12月底推出三重優惠，包括入住墾丁凱撒、台南趣淘及台東趣淘享點數3倍送，台北凱撒、台北凱達及台北新板希爾頓則是聯合自助餐廳推平日用餐買一送一。同時為提振年底旅遊與凱撒飯店連鎖線上旅展買氣，憑會員消費滿萬即可享獨家回贈千元餐飲抵用券，消費五千以上可加購限量聯合餐券850元買一送一，等同每人最低425元即享自助餐及和牛美饌無限享用。

凱撒飯店連鎖歲末回饋祭會員專屬優惠三重送。（圖／飯店旅宿業者提供）

時序漸漸入秋，迎來栗子盛產季節，台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge即日起至11月30日期間推出「絢栗多彩下午茶」，精緻甜點交織栗子、開心果與胡桃的濃郁香氣，融合楓糖、柑橘等多重秋日風味，鹹點從栗子起司蛋塔、伊比利火腿酪梨捲，到功夫鴨脆片入饌，七款細緻甜點與四款創意鹹點，層層驚喜。雙人下午茶每套1,880元+10%，含兩人份精緻甜點、鹹點與咖啡或茶。每日下午3時至5時期間供應。

台北萬豪絢栗多彩下午茶。（圖／飯店旅宿業者提供）

THE AMNIS然一酒店攜手瑞士頂級保養品牌VALMONT，推出「Valmont頂級寵愛護膚住房專案」，讓旅人在奢華住宿中盡情體驗來自瑞士的冰川能量與極致護膚藝術。雙人入住「御典侶驛」或「雙驛客房」每晚NT$11,018起，含兩客養身晨食，並尊享價值NT$4,900的「60分鐘冰川甦活臉部與身體療程」ㄧ堂。療程結合高效護膚產品與獨特按摩手技，能促進循環、提升代謝，使肌膚恢復光澤與彈性。讓旅人在VALMONT SPA香氛氤氳中，透由芳療師的指尖溫度引導呼吸節奏，使肌膚與心靈同步甦醒，體驗臉部護理與身心放鬆的珍稀時刻。

THE AMNIS然一酒店即日起攜手瑞士頂級保養品牌VALMONT，推出限時「頂級寵愛護膚住房專案」。（圖／飯店旅宿業者提供）

THE AMNIS然一酒店推出壽星專屬VALMONT SPA禮遇，讓每一位貴賓在屬於自己的月份裡，感受被受寵愛的溫柔時光。凡於生日當月提前七天完成預約任一原價療程，壽星可享免費加贈30分鐘的頭部撥筋刮痧與背部經絡敲擊震盪體驗，不僅可感受自頭頂延展至脊背的溫潤能量，更可深層修復、釋放壓力，讓身心重返平衡。同時，亦享有75分鐘的高山能量活力護膚專屬禮遇價NT$4,900。

迎接秋冬泡湯旺季，看好溫泉旅遊秋冬度假需求增加，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。

煙波蘇澳四季雙泉館獨擁國際級黃金雙湯與絕美蘇澳日出海景，每房皆可享受溫泉與冷泉。（圖／飯店旅宿業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

為風雨而生、為風格而穿！Dr.Martens 1460 Rain Boot雨鞋系列首度亮相

自由行優惠瘋搶！旅行社吐內幕：年輕人買不起房「但一定要出國」

鳳凰颱風強度已達中颱上限 近台重點一次看、北部東部雨勢偏大

遠傳推原廠電池換修 iPhone三星5折起、最高省千元

