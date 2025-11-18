故宮法國「龍」展熱鬧開幕 前進歐洲文化外交再下一城

故宮博物院百年院慶的第二場海外特展「龍」，於法國當地時間11月17日在凱布朗利博物館盛大揭幕，與會貴賓合影留念。（圖／故宮）

故宮副院長余佩瑾（右）為法國議會友台小組議員導覽。（圖／故宮）

繼9月於捷克推出「故宮文物百選及其故事」展後，故宮博物院百年院慶的第二場海外特展「龍」，於法國當地時間11月17日在凱布朗利博物館盛大揭幕，展覽呈現故宮典藏書畫與器物中不斷出現的「龍」形象，呈現傳說中的神獸對東亞文化圈數千年來深遠的影響。

法國凱布朗利博物館館長艾曼紐爾．卡薩耶胡和故宮院長蕭宗煌一同為展覽揭開序幕，現場亦嘉賓雲集，包含我國駐法大使郝培芝、法國國民議會友台小組主席暨經濟委員會首席副主席帕媞斯、知名藝術家吳炫三等人均受邀出席。「龍」展開幕夜吸引眾多觀眾，現場排起長條人龍，估計700多人湧入參觀。

廣告 廣告

故宮蕭宗煌院長表示，故宮自1990年代起即積極與法國博物館界展開合作交流，且在2018年即與凱布朗利博物館達成協議，議定於2019年至2021年之間舉辦交換展，但受新冠疫情影響無法成行，幾經波折之後終於順利開展。

「龍」展將在法國展出至2026年3月1日。蕭宗煌談到，龍是象徵東亞文化的吉祥瑞獸，它的信仰貫穿了5000多年的歷史，影響所及包括宗教、政治、社會、藝術以及日常生活層面的意象與價值觀，可謂既深且遠。

總策展人、故宮副院長余佩瑾表示，本次展覽將龍的主題分成「龍的意象」、「龍的故事」、「皇家龍文化」和「龍的當代變奏」等四個單元。故宮除精選刻畫龍形象的國寶級文物〈玉龍紋盤〉、〈蟠龍紋盤〉外，狂草傑作〈明祝允明書七言律詩〉亦展現書法中被形容為「奔蛇走虺」的縱橫氣勢；另亦展出龍的人間化身－皇帝，其墨寶如〈宋徽宗書牡丹詩〉以及玉璽〈清乾隆碧玉「古稀天子之寶」璽〉等，故宮盼透過此次特展，讓歐洲觀眾感受東方龍文化的特色。

除了精彩國寶文物外，展間亦播放故宮新行政大龍落成時舉行「安龍謝土」的道教儀式紀錄影片，具體呈現龍如何深入當代民俗生活；而展間亦可體驗故宮深受歡迎的「走入畫中」數位裝置，藉由體感互動技術，觀者可走入巨幅山水畫〈早春圖〉中，感受山水畫中的「龍脈」；另亦展出有龍元素的霹靂布袋戲、旅法台灣時裝設計師洪麗芬作品，豐富多元的展覽內容，呼應今年故宮與外交部、文化部等攜手推出的「2025歐洲台灣文化年」，展現創新精神。

更多中時新聞網報導

糖尿病年輕化 7成易酮酸中毒

針灸打通循環 改善久坐偏頭痛

NBA》巴恩斯準大三元 暴龍近7戰6勝