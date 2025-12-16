故宮百年巨獻 北宋三公在嘉義合體

國立故宮博物院迎接百年院慶、以及南院十周年，推出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，今天的報導帶大家到南院展館，欣賞史上第4次「北宋三公合體」，包括范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」、李唐「萬壑松風圖」。三幅作品，已經是文化部公告「國寶級限展書畫」，每3年才可展出一次、每次只能展出42天。觀眾可以欣賞到傳統山水畫壯闊的畫風，包含范寬的天勢、郭熙的氣韻、李唐的筆力，除了藝術以外，更有著自然和生命的深層對話。

國立故宮博物院副院長 余佩瑾：「這3件北宋山水畫，第1件是(西元)一千年左右完成的，范寬的谿山行旅圖，第2件作品是郭熙的早春圖，它上面也有一個，很清楚的紀年是1072年，第3件是李唐的萬壑松風圖，它上面有個很清楚的，紀年是1124年，所以這3件作品是何其珍貴。」

挑高、沒有反光的玻璃展櫃，65公分近距離欣賞巨幅畫作。中國山水畫，在北宋達到高峰，這回展出范寬、郭熙、和李唐三位宮廷畫家作品，被尊稱為「三公」，彰顯故宮藝術史的重要地位。而且，都用中鋒畫法，讓主峰鼎立畫中央。

國立故宮博物院南院處副研究員 朱龍興：「放在中間有一個好處，就是通常人的視覺，會喜歡比較穩定的構圖，那放在中間的話，在看畫的人，就會有一種比較平穩的心情，這種平穩的心情 就比較符合，政治上面的圖畫的表現，因為政局的穩定，當然就可以使人心穩定，然後呈現出比較太平的氣象。」

三件國寶共通點，都有遠中近景，欣賞時，會不自覺會被雲霧隔開。其中，郭熙的早春圖，呈現瑞雪消融，雲霧繚繞山林，大地復甦的景象。至於，范寬的谿山行旅圖，在高遠構圖之外，旅人前行的道路，藏有不簡單的意涵。

聲音來源 美學作家 蔣勳：「這一次來人間的路走好，因為我們前面有人走過，我們後面也有人會繼續走，走在這條路上，或早或晚或快或慢，其實大家都在修行途中，因此我覺得 我在看，范寬谿山行旅圖的時候，我覺得 他把佛學，把儒家的哲學 老莊的哲學，融合在一起叫做理學。」

台北國立故宮博物院，20世紀後中葉發現「谿山行旅圖」，在樹叢中隱藏范寬落款之後，在國際間引起不少討論話題。

國立故宮博物院南院處副研究員 朱龍興：「范寬落款的發現，讓1961年到1962年，去美國巡迴展的時候，幾乎學者全都很篤定跟認同，這應該就是范寬的真跡，所以故宮對於全球的，學術界貢獻是非常大地。」

氣勢恢弘的山水大作，不論石頭、或山勢都有著深淺不同的陰影，但畫法完全不同，關鍵就在於畫家的筆鋒。其中，李唐的萬壑松風圖，表現出山石的堅硬、和立體感，這項技法被稱為「斧劈皴」。

國立故宮博物院南院處副研究員 朱龍興：「它(畫)上面的石塊大概都是比較，稜角分明的 我們就把這種，看起來像是斧頭，劈過的一塊石頭的樣子，把它稱為斧劈皴。」

鎮院國寶，不只能欣賞，更能透過現代沉浸投影穿越千年畫境，細細欣賞山石紋理、樹木姿態與人物點景，扮演時空旅人，如果錯過這回展期，就得再等好幾年！

