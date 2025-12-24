故宮百年院慶成績單「矇灰」？館長坦言一關鍵結構改變

國立故宮博物院今年已成立滿100年，故宮院長蕭宗煌今分享「故宮100+」百年院慶成果。儘管今年南北院總參觀人次順利突破350萬大關，達成年初設定目標，但蕭宗煌院長坦言，受限於媒體宣傳預算遭刪減，導致國際宣傳力道受影響，呈現「台灣人多、外籍客少」的結構轉變，讓百年里程碑顯得有些遺憾。

本土客撐場、外籍客比例縮減

蕭宗煌指出，疫情前故宮的參觀結構大約是國內外各半，但今年出現明顯位移，台灣本地觀眾與外籍遊客比例變為6：4。外界質疑在百年院慶如此重要的時刻，國際觀光客數量反而減少，蕭宗煌對此表示「很抱歉」，並直言今年文宣預算縮水，導致媒體宣傳沒能做到位，「預算確實都沒了」。

不過蕭宗煌也提出數據緩頰，強調在所有入境台灣的外籍旅客中，仍有約1成會指名參觀故宮，此比例放眼世界各大博物館仍屬相當高。針對博物館排名的人數爭議，他也幽默回應，部分博物館採手機訊號計算，連通勤路人都算進去，若故宮也以此標準，恐怕觀眾進場後都「只能站立不動」。

百年院慶 國寶出遊與文創商機破億

儘管預算受限，故宮今年仍交出亮眼成績單：

本次院慶三大特展「皕宋」、「千年神遇」及「甲子萬年」。蕭宗煌分享，現場曾有年輕觀眾驚見朱熹真跡大字而驚呼，顯示展覽成功拉近古人與大眾的距離。

蕭宗煌說，今年故宮國寶走出院區，遠赴國際捷克布拉格與法國巴黎。故宮也和140家廠商聯名開發逾千件商品。截至11月底，商店營業額已突破3.9億元，其中「百年紀念金銀條塊」更創下24小時內完售、單項營收2.4億的驚人紀錄。

2026展覽重點 翠玉白菜回歸

「翠玉白菜將滿血回歸。」故宮副院長余佩瑾預告了2026年的精彩特展，赴捷克展出的《翠玉白菜》將於2月載譽回歸北院302展間。也將配合世界盃足球賽，夏季將推出「體表『繪』」特展，展出古代足球「蹴鞠」等圖像。也將推出「沉浸故宮2026」，結合XR多人實境與數位藝術。

翠玉白菜明年將回到故宮本院展出。（圖／故宮提供）

維安升級 全面人工安檢確保文物安全

針對近期民眾關心的維安議題，蕭宗煌強調安管已全面升級。未來民眾進入展場除需過安檢門，若攜帶大型包包一律採「人工安檢」，並增加警力巡邏頻率，請民眾安心參訪。