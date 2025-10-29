故宮百年院慶 首度與英語教育機構跨界合作
國立故宮博物院歡慶百年院慶，首度與英語教育機構跨界合作。故宮今天宣告與「佳音英語」結盟聯名，將文物故事延伸至生活場景與英語學習。故宮期待這座寶庫裡的故事從博物館展廳或圖錄走出，而以多元形式融入不同年齡的學習及生活中。
今(29)日下午於故宮南院兒創中心舉辦故宮與佳音英語「品牌聯名發表會」，正式宣告雙方的合作計畫。園區的透南風廣場則有吉祥物「哈奴曼」與「佳音英語」人氣角色「布丁貓」、「Justin」、「Joyce」的巨型氣球裝置，迎接小貴賓蒞臨。故宮宣布此次合作包括「主題課程」、「聯名特刊」與「限量周邊」等三大類別共計24種商品，打造「文化×學習×生活」的沉浸式教育體驗。現場有十幾名小朋友一同體驗聯名教案，會場一旁則展示著聯名商品及合作成果。
故宮副院長黃永泰表示，此次合作是「文化共享、教育普及」的重要實踐。故宮首度跨界將文物故事融入英語課程中。從文物如何來臺的歷史故事開始，結合英語課程設計，使這一段文物旅程變成可親的英語學習素材。期待明（115）年兒童節期間，故宮與「佳音英語」進階推出主題課程；讓轉心瓶、多寶格、翠玉白菜等文物化身為任務關卡，結合觀察、表達、唱跳，使孩子在遊戲中學習英語並聆聽故宮文物故事。
聯名特刊方面，《Joy to the World》佳音英語世界雜誌於今年10月推出的「故宮百年聯名特刊」，由故宮吉祥物「小翠」與「哈奴曼」帶領讀者探索南北院建築美學與文物故事。特刊融合豐富圖文、生動漫畫與DIY手作，兼具語言學習與藝術教育，不僅適合親子共讀，也是教師的優質教材；另外，雙方共同推出聯名周邊商品，包含短袖T恤「腸黏翠玉白菜」與「喵形石」、購物袋、熱炒杯、文具小物等，將故宮人氣國寶與佳音吉祥物巧妙結合，具趣味性與收藏價值。透過這些日常用品，孩子們將文化藝術帶到生活中。
國立故宮博物院南院處表示，故宮與「佳音英語」的聯名是百年院慶的重要篇章，更是教育創新的實踐；透過主題課程、百年聯名特刊與周邊商品的多元合作，故宮將文物延伸至更多領域，拉近藝術與生活的距離，打造文物與新世代的對話，也讓故宮成為跨域共學的博物館典範。
