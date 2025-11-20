故宮百年首度跨界宗教合作 北港朝天宮攜手推出《24K純金觀音蒔繪聖像》震撼亮相

圖▲為迎接「故宮百年」紀念，左為國立故宮博物院副院長黃永泰，右為北港朝天宮董事長蔡咏鍀，共同出席聯合紀念活動，象徵文化與信仰攜手合作。（圖／楠西萬佛寺提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

故宮百年院慶 跨界信仰與文化結合的典範

國立故宮博物院百年院慶之際，一件融合文化、工藝與信仰的重要合作正式問世。由故宮授權，僧伽林文化／經典古籍文化事業出版社與雲林北港朝天宮共同推出的《24K純金觀音蒔繪聖像》，以明代宮廷《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品》為原典，結合日本蒔繪、京都絲綢、西陣織、銀杏木等頂級工藝打造，全台限量僅一百組，是兼具深度文化脈絡與信仰力量的典藏作品。

影片介紹：



廣告 廣告



明代帝王祈願原典 觀音灑甘露法相寓意護佑

原典《普門品》為明代帝王為母親祈願而製作，召集宮廷畫師以舉國之力繪製。法藏大和尚指出，這項復刻承載著古代帝王祈福的精神，象徵慈孝、護佑與祝願。聖像中觀音灑下甘露，寓意調伏病苦、消弭災難、化解戾氣，使古代佛教藝術透過當代工藝得以重新走進現代生活。

圖▲作品以明代宮廷《普門品》為原典，融合蒔繪、丹後縐綢與西陣織工藝。(圖/出品團隊提供)

玉虫塗蒔繪技法 光影中呈現聖像虹彩之美

此次聖像工藝核心採用日本宮城縣「玉虫塗」蒔繪技法，以細銀粉鋪底，再以透明漆反覆堆疊，使畫面隨光線呈現虹彩光澤。觀音聖容在光影之間流動，莊嚴而充滿慈悲氣韻，展現難得一見的工藝層次。

丹後縐綢源自祈願傳說 承載千年福德

內襯選用歷史超過千年的京都丹後縐綢，並伴隨與觀音信仰相關的傳說。江戶時代丹後地區因災荒陷入困境，工匠絹屋佐平治向觀音祈願、兩度斷食後得靈感前往西陣學習技術，創造今日縐綢。第一匹縐綢更作為供奉品保存至今，使材質本身即帶著信仰的祝福與故事。

西陣織作為內襯 日本國家級工藝提升典藏層次

作品另採用日本國家指定傳統工藝「西陣織」作為內襯。此技法以先染技術編織多層次紋樣，自五至六世紀傳入日本後成為皇室高級御用織物。細膩色彩與深厚文化背景，使聖像更具尊貴與文化層次。

銀杏木框象徵守護 梧桐木盒確保長久典藏

外框採用象徵長壽與守護的銀杏木，木材堅韌、不易變形、耐濕防蟲，自古便是佛具與宮廷器物的重要材質。此次框體以手工擦漆八次，再以純金線細描，使整體溫潤尊貴。收藏盒使用具調濕、防蟲、抗菌、耐火性的梧桐木，是保存書畫與佛像等典藏的最佳材質。

北港朝天宮：媽祖化身觀音 祝福遍布全台

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，民間素有「媽祖為觀音化身」之說，此次由故宮授權、朝天宮加持的合作象徵雙重信仰能量。他期盼這一百組聖像能分布於全台家庭，為台灣祈願風調雨順、平安吉祥，讓觀音慈悲成為家家戶戶的護佑力量。

圖▲金光流動的玉虫塗蒔繪技法，展現觀音慈悲莊嚴法相。(圖/出品團隊提供)

信仰 × 工藝 × 文化的多重價值 值得代代珍藏

台灣宗教信仰深厚，許多家庭長期供奉觀音以祈求健康、平安與順遂。《24K純金觀音蒔繪聖像》不僅技法精湛、材質珍稀，更具有加持、護佑與傳承的象徵意義。限量一百組的稀有性，更突顯其收藏價值，是宗教文物收藏者與文化愛好者不可錯過的經典之作。

出版團隊指出，此作品融合皇室典藏、觀音信仰、日本工藝與台灣媽祖文化，是文化與信仰跨界的重要成果，也是值得在故宮百年之際留給台灣的一份珍貴記憶。

預購登記（限量一百組）：

https://forms.gle/BtHBcMy2KAFZ1GhD6