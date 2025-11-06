故宮監控有無死角？院長答「晚上約會跑不掉」 藍委傻眼

故宮博物院長蕭宗煌今日赴立法院報告並備詢，適逢今年為故宮百年院慶，藍委洪孟楷也就日前羅浮宮失竊案件，質詢故宮院內是否有掌握監視器死角。不過蕭宗煌卻以一句「晚上約會絕對跑不掉」回應監視器無死角，現場更尷尬沉默數秒，也讓洪孟楷質疑詢答態度不當，並請要求故宮就維安預算等問題進行檢討。

洪孟楷在詢答中指出，羅浮宮遭竊案最近震驚各界，而故宮有沒有去了解該事件失竊原因，並查看自身有沒有可以改進的方向，避免憾事發生。他並指出，有報導指主要失竊原因是在於監視器死角、人員配置，以及安全維護的比例過低等，而故宮全院是否對監視器有百分之百的掌握？

蕭宗煌則回應，故宮的監視器均強調做到無死角，但任何安全防護都仍有強化的空間。面對洪孟楷追問「所以目前（監視器）還是有死角？」蕭宗煌則回「沒有死角，晚上約會絕對跑不掉，一定會被照到」。

雙方沈默數秒後，蕭也趕緊說明「開玩笑」，洪則回應「好笑嗎？」並皺眉搖頭。洪孟楷也批，自己正在講一個世界發生的重大竊案，過去從來沒人想過羅浮宮會有珠寶被盜，而故宮監視器現在到底有沒有死角，「結果你（蕭）跟我講男歡女愛約會？」

洪孟楷也表示，羅浮宮的維安預算一年10億，都被外界批評配置過低，並強調既然已經有了對照組，那故宮的維安務必做到滴水不漏，有關故宮現在的維安預算是否太低，也請故宮進行檢討，並盤點監視器是否仍存有死角。

