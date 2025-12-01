故宮聯名總統府旅行紀念組 讓諸葛四郎遇見翠玉白菜

（中央社記者王寶兒台北1日電）國立故宮博物院與總統府首度合作，以「人民的總統府、全民的故宮」為創意主軸，推出「跟著台灣去旅行－一只皮箱走世界旅行紀念組」聯名禮盒，讓經典「諸葛四郎」與翠玉白菜相遇。

故宮今天發布新聞稿表示，此次合作從台灣人早期「一只皮箱走向世界」的奮鬥故事汲取靈感，結合故宮典藏文物與總統府時代精神，以「陪你旅行的文化夥伴」為概念，希望讓故宮文物之美陪伴旅程每一刻。

禮盒內包含5款設計商品，「耄耋同春菊葵肩包」取材自「清 沈振麟 耄耋同春冊」，將故宮喵星人化身時尚包款；「萬用牽掛繩（駿犬）」靈感源自郎世寧筆下的名犬畫作，讓旅人可吊掛手機或證件套；還有「台灣造型兩用枕」結合「海圖」設計。

已故台灣漫畫大師葉宏甲筆下「諸葛四郎」則是一大亮點，故宮融入「翠玉白菜」、「犧尊」等經典文物元素，推出「諸葛四郎行李束帶」與「諸葛四郎少年英雄雙面眼罩」。

「一只皮箱走世界旅行紀念組」限量2025組，今天起於故宮精品網路商城獨家開放預購。（編輯：陳仁華）1141201