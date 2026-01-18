故宮聯手奉天宮 三官數位藝術展用VR帶你出巡三界

童樂三官 共創遊畫(故宮博物院提供)

細探三官 咫尺天顏(故宮博物院提供)

出神入化 三官數位藝術展(故宮博物院提供)

三官化境：沉浸劇場(故宮博物院提供)

展場打造家庭共創場域，讓大小朋友彩繪角色(故宮博物院提供)

民眾戴上三官VR裝置後，可以彷彿身歷其境穿梭於上元燈會(故宮博物院提供)

國立故宮博物院攜手松山奉天宮，自即日起至4月26日，推出「出神入化—三官數位藝術展」，以奉天宮信仰結合故宮國寶〈宋 馬麟 三官出巡圖〉，透過AI、VR虛擬實境與互動科技，將莊嚴肅穆的道教信仰，轉化為生動有趣的數位體驗，民眾可闔家走訪松山奉天宮。

故宮蕭宗煌院長致詞時表示，2023年故宮與松山奉天宮合作推出「跟著皇帝去旅行」數位展，獲得熱烈迴響，成功以數位科技引領故宮文物走入民間信仰場域。時隔近三年，雙方再度攜手推出「出神入化—三官數位藝術展」，開啟故宮文物與信仰文化的嶄新對話。松山奉天宮為北臺灣重要信仰中心之一，除主祀玉皇大帝與五年千歲，也奉祀民間俗稱「三界公」的三官大帝，巧妙呼應故宮相傳為宋代畫家馬麟所繪的國寶〈三官出巡圖〉，描繪天官、地官、水官出巡的盛大場面，寓意天官賜福、地官赦罪、水官解厄的民間信仰。本展以〈三官出巡圖〉為核心，攜手中央研究院李豐楙院士、臺灣大學電機資訊學院洪一平教授與故宮策展團隊，透過數位科技轉譯，呈現故宮文物與在地信仰的深度對話。

故宮表示，「出神入化—三官數位藝術展」，運用新媒體與數位科技，讓觀眾從不同視角親近神明。展覽分為「與神相遇—初探三官」、「神歷其境—走入三官」兩大展區，共計七大展件，包含全新製作的數位裝置。「細探三官」互動裝置以高解析投影打破空間限制，將平日位於奉天宮殿堂深處、難窺全貌的三官大帝神尊，轉化為近在咫尺的影像，讓信眾能近距離凝視神像莊嚴的雕刻工藝，並與古畫中的神明樣貌相互輝映。「三官VR：天官賜福」配合農曆春節與上元節氛圍，觀眾戴上VR裝置後，將由靈獸「青龍」引領，穿梭於炮火與燈彩交織的民俗盛會，身歷其境感受天官出巡的威儀與祝福。「童樂三官：共創遊畫」則以三官IP打造家庭共創區，歡迎大小朋友親手彩繪隨從角色，並加入巡遊隊伍，與神同樂。