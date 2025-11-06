故宮臺北旅展推「命定特展」 探索文化深層之美

記者劉昕翊／臺北報導

喜迎百年院慶，國立故宮博物院今年推出多檔重磅級特展，且為與更多朋友共享百年喜悅，特別參與2025臺北國際旅展，現場除帶來百年院慶精采內容外，更推出「命定特展」與「尋寶趣」互動遊戲，盼以寓教於樂的方式，將文化典藏與數位科技巧妙結合，讓大小朋友都能體驗一場獨一無二的故宮探索之旅。

故宮表示，「命定特展」AI互動遊戲帶民眾與最契合的故宮百年院慶特展相遇，若是「細膩的思考者」，最適合深入「皕宋－故宮宋版圖書觀止特展」，探索書籍載體與文化的深層之美；「夢想派的靈魂」則適合參觀「千年神遇－北宋西園雅集傳奇特展」，與蘇東坡、黃庭堅等文藝天才的古人文心相遇；而「高藝術含量者」則適合來一趟「甲子萬年」，回顧歷史，展望未來。

另外，故宮也將在旅展發放5000份優惠券，民眾持券至故宮南北院區，可享門票8折、語音導覽折扣、院內餐廳折扣等優惠。現場亦有故宮文創商品9折優惠活動，無論是人氣百年院慶文創品，還是期間限定的嘉義優鮮、海派澎湖、宜蘭敬好系列商品，都能以超優惠價格入手，且消費滿額888還能參加抽獎，有機會獲得萬用牽掛繩、耄耋同春蓮花肩包、朕倦了－狂歡後睡好覺眼罩等精美好禮。

此外，可愛又萌翻天的故宮吉祥物「小翠」也會前往南港展覽館出差，小翠是故宮人氣國寶《翠玉白菜》的玩偶化身，每次出動都讓人眼冒愛心，喜歡拍照打卡的朋友們，千萬別錯過這一波和小翠近距離相見歡的機會。

國立故宮博物院參與2025台北國際旅展，推出「命定特展」與「尋寶趣」互動遊戲，盼以寓教於樂的方式，將文化典藏與數位科技巧妙結合。（國立故宮博物院提供）

現場亦有故宮文創商品9折優惠活動，期間限定的嘉義優鮮、海派澎湖、宜蘭敬好系列商品，都能以超優惠價格入手。（國立故宮博物院提供）