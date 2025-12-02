故宮與總統府首度聯名推出「一只皮箱走世界」旅行紀念組

故宮與總統府聯名推出旅行紀念組。（故宮提供）

「跟著臺灣去旅行——一只皮箱走世界旅行紀念組」，靈感源自於臺灣人早期「一只皮箱走向世界」的奮鬥故事。（故宮提供）

「一只皮箱走世界旅行紀念組」結合旅途實用與設計巧思。（故宮提供）

旅行紀念組附贈臺灣元素的貼紙套組。（故宮提供）

國立故宮博物院與總統府首次攜手合作，以「人民的總統府、全民的故宮」為核心概念，推出聯名禮盒「跟著臺灣去旅行—一只皮箱走世界旅行紀念組」。本次合作以旅途食用性與設計巧思，結合故宮、總統府意向與臺灣生活美學，讓文化走入日常。

故宮表示，聯名禮盒的靈感來自於臺灣人早年「一只皮箱走向世界」的奮鬥故事，結合故宮典藏文物與總統府時代精神，以「陪你旅行的文化夥伴」為概念，讓故宮文物之美陪伴旅程的每一刻。禮盒內有五款設計商品，其中取材自《清 沈振麟 耄耋同春冊》的「耄耋同春菊葵肩包」，以故宮喵星人為亮點，化身實用又吸睛的時尚包款；郎世寧筆下的名犬則化為「萬用牽掛繩（駿犬）」，讓旅人輕鬆吊掛手機或證件套；以〈海圖〉為靈感打造的「臺灣造型兩用枕」，則讓臺灣成為旅途中最溫柔的陪伴。除此之外，聯名禮盒也融入臺灣漫畫大師葉宏甲筆下的《諸葛四郎》與故宮〈翠玉白菜〉、〈犧尊〉等經典文物元素結合，推出別具風格的「諸葛四郎行李束帶」與「諸葛四郎少年英雄雙面眼罩」。

故宮補充，本系列商品限量2,025組，即日起於故宮精品網路商城上架。