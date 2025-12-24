故宮邁百年展開"三大特展" 文創商品營業額破3.9億

生活中心／林詠琪、張皓宇 台北報導

故宮今年邁向百年里程碑，盛大展開三大特展，總參觀人次突破350萬，故宮院長蕭宗煌也感嘆，因為預算遭砍，宣傳上較吃力，不過在文創商品方面，則是百花齊放，共開發1128件主題商品，營業額已經突破3.9億。另外，自從羅浮宮發生竊盜案、北捷隨機攻擊事件，故宮維安也全面升級。

故宮副院長黃永泰：「金棗有吉（盡早有錢）啦。」

台灣人最愛的諧音梗，故宮也參一咖，推出金棗風味的聯名零食，名稱跟著我唸一次，要"勁早有吉"，創意來自明朝的鬥彩雞缸杯與清代的仿御筆盆橘圖，過年拜年帶這一包準沒錯，院長還秀出放大版讓媒體拍照。

故宮副院長黃永泰說：「這是什麼?雨衣呦，這是皇帝這是皇后。」

故宮文創百花齊放，甚至跟郵局推百年郵票，馬年商品也熱騰騰登場，截自11月底，營業額突破3.9億，今年邁向百年里程碑，翠玉白菜等文物，到歐洲捷克參展，截至12月15號，累積28萬人次參觀，三大院慶特展也來到尾聲。

故宮新文創商品，推出皇帝、皇后版的雨衣。（圖／民視新聞）

故宮院長蕭宗煌說：「有一個年輕的小文青女孩，她說朱熹耶！是那個朱熹嗎？，她說他的字怎麼那麼大？，我就覺得說她好像是重回她念書的時候，見到她書中的那個古人。」

不少年輕人趁百年院慶走進故宮，今年累計能破350萬參觀人次，但外界質疑外籍旅客比例下降，院長也感嘆，因為預算遭砍，宣傳比較吃力。

故宮院長蕭宗煌說：「我們好像沒有做好媒體宣傳，那這個部分的話，其實我也很抱歉，因為今年的預算整個失衡了。入境的外籍人數，裡面的話有十分之一，會來參觀故宮博物院，在全世界已經算是，比例非常非常地高。」

故宮2026年推出的策展。（圖／民視新聞）明年也同樣精彩，以蘭亭序為主題率先登場，緊接著還有古代畫家筆下的動物故事，二月迎接春節，南院也展出歷代馬畫，歡迎民眾走春賞馬，但自從發生羅浮宮竊盜案、及北捷隨機攻擊事件，故宮維安也全面升級。

故宮院長蕭宗煌說：「監視器整個都檢視了，進入到館區進入展場，要看包包，我們進門都有金屬探測器，制式的警察之外，我們還有警犬隊。」

持續強化安檢措施，要讓國寶住得安全、民眾也逛得安心。

