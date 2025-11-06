故宮靠4狗鎮館 院長：監視器無死角抓幽會

▲立委洪孟楷（左）質詢故宮院長蕭宗煌（右）。（圖／截自立法院直播）

[NOWnews今日新聞] 法國羅浮宮日前發生竊案，7分鐘內有8件展品不翼而飛。今日立法院質詢時，多位立委關切，我國文物重鎮故宮博物院安全防護準備，以及是否從法國借鏡。故宮院長蕭宗煌說，除有警犬外，有三層防護機制，並且監視系統無死角，也有跟分局、憲兵隊等合作，確保安全防復。

立委葛如鈞表示，故宮南北院合計安全維護預算有近億元，但媒體報導故宮來台75年，沒有失竊紀錄的好表現，竟然是警犬，擔心報導一出會讓外界覺得要來挑戰故宮的4挑狗，「難道鎮館神獸是4條狗？」

蕭宗煌指出，故宮確實有4隻警犬，但是監視系統不夠完整的時代，透過嗅覺靈敏的狗做保全，現在已經科技化，警犬變成是爆料物偵查等特定區域強化。

蕭宗煌也說，故宮是重要基礎國土設施，配合國土安全演習，有三層防護機制，包括外圍進入院區有岡哨管制，外圍陽台玻璃都有監視系統，以及玻璃碎裂防護等。館內的展櫃是一個防護，展場內也有駐衛警、保全等，演練最近規劃陸續進行。今天下午就會有演練，17四也會舉行南北院演練。

立委洪孟楷質詢時詢問，羅浮宮竊案監視器死角是外界關切重點，希望故宮留意，故宮監視系統掌握百分百？蕭宗煌表示，故宮監視系統希望做到無死角，但是安全永遠有強化空間。洪追問「所以目前有死角？」蕭開玩笑表示，沒有死角，晚上約會一定跑不掉，絕對會被照到。

洪反問「好笑嗎？」，並搖頭直說，「我在講世界重大竊案，以往沒有想過羅浮宮會有國寶被盜！故宮到底有沒有死角，你跟我說男歡女愛約會啊」

根據故宮立法院報告，114年啟用的第二展覽館、行政大樓、新圖書館等，增設CCTV監視器、門禁設備、盜警偵 測器、設備訊號，透過門禁終端網路交換機、 門禁核心網路交換機與光纖骨幹線路，與中 央控制中心「安防平台」予以整合。

同時，在數位化監控與智慧安全管理部分，文物庫房管制區設置觸控式平板電腦，顯示人員進出刷卡紀錄，以確認進出文物庫房人員是否符合管制程序；另北部院區導入智慧化人臉識別登記作業，含納既有監視設備中央管理系統及 門禁安防平台，在異常狀況（如停電或其他災害）發生時，發揮即時因應機制，確保中央監控效能不中斷。

