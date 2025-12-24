故宮預告2026亮點展覽 「馬關條約」原件將亮相

國立故宮博物院24日舉行年終記者會，除回顧今年成果，也預告2026年多個重點展覽規劃。其中，南院2月將推出國際合作特展「地緣政治的國際萬象：十四至十九世紀的東亞世界」，屆時外交部寄存於故宮的《馬關條約》原件也將首度公開展出，呼應當前社會對歷史與政治議題的高度關注。

故宮院長蕭宗煌24日在故宮年終記者會表示，今年適逢故宮百年院慶，南、北院合計入館人次順利達成原訂350萬目標，國人與外籍觀眾比例約為6比4，並獲觀光署評選為「十大觀光亮點」。此外，故宮今年也在捷克國家博物館與法國凱布朗利博物館推出兩檔國際展覽，整體成果算是繳出還不錯的成績單。

廣告 廣告

展望2026年，故宮副院長余佩瑾預告多檔重點展覽。曾赴捷克展出的翠玉白菜，預計於農曆春節期間回歸北院展出。1月北院將推出全新書畫展，聚焦歷代帝王、權臣與文人雅士對王羲之《蘭亭序》的痴迷，呈現其相關收藏、臨摹與創作脈絡；同時，王羲之名作《快雪時晴帖》也將同步亮相，形成書藝對話。

2月南院登場的「地緣政治的國際萬象：十四至十九世紀的東亞世界」為重要國際合作特展。故宮副院長余佩瑾：『(原音)這個展覽呢是在南院去年我們在「蘭亭遊藝」的基礎之上進一步的延伸，想要呈現的就是王羲之的《蘭亭集敘》，備受唐太宗、宋高宗、趙孟福、董其昌、文徵明等9位7世紀到19世紀人的追求的一個歷程跟故事。』

院長蕭宗煌也證實，外交部寄存故宮的《馬關條約》原件，屆時將於南院特展中公開展出，勢必是展覽一大話題。

迎接馬年到來，故宮南、北院也將推出馬年主題作品展；北院另規劃「康熙《龍藏經》：皇權、信仰、藝術的盛世交響」展覽。配合2026年世界盃足球賽，故宮也將推出「體表『繪』－運動與表演的圖像」展，呈現歷代畫家筆下的運動與表演風貌。南院下半年亞洲藝術節的重頭戲，則為「喜瑪拉亞月」，聚焦喜馬拉雅地區的多元文化與藝術之美。

有關新故宮計畫，副院長黃永泰指出，2026年「文會堂整建工程」、「研究大樓二期整建工程」及「至善路入口無障礙通道新建工程」都將進入施工階段；南院二館工程進度亦可望達到88%。

此外，故宮也持續推動文創商品開發，近期將推出多項跨界合作成果，保證讓民眾耳目一新。