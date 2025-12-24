故宮預告2026展覽亮點 馬關條約原件首曝光

記者黃朝琴／臺北報導

國立故宮博物院今年圓滿邁向百年里程碑，今（24）日預告2026年精采特展；2月喜迎春節，故宮南院「萬馬歡騰」展，邀大家走春賞歷代馬畫，同步推出「地緣政治的國際萬象」國際合作特展，外交部寄存於故宮《馬關條約》原件首度公開，呼應社會對歷史議題的關注；配合世界盃足球賽，故宮明夏應景推出「體表『繪』」展，呈現畫家筆下的古代足球「蹴鞠」。

故宮副院長余佩瑾表示，1月北院推出全新書畫展，「蘭亭癖」聚焦7世紀到19世紀，歷代帝王、權臣與文人雅士，包括唐太宗、宋高宗、趙孟福、董其昌、文徵明等9人，醉心《蘭亭序》的的痴迷歷程與故事，展示其相關收藏、臨摹與創作脈絡；同時，「晉唐法書刻帖選萃」將同步展出王羲之名作《快雪時晴帖》，形成書藝對話；「動物為伴」探索歷代畫家筆下動物所承載的角色與情感。

2月故宮南院推出「地緣政治的國際萬象：14至19世紀的東亞世界」國際合作特展，關注東亞國際政治在近世所經歷的變化，反思臺灣作為東亞地中海的樞紐的角色定位。故宮院長蕭宗煌也證實，外交部寄存故宮的《馬關條約》原件，屆時將於南院特展中公開展出，勢必是展覽一大話題。

2月迎接馬年春節到來，故宮南、北院推出馬年主題作品展，《翠玉白菜》將自捷克載譽回歸北院302展間，南部院區推出「萬馬歡騰：丙午年歷代馬畫精粹」，歡迎民眾馬年來故宮走春賞馬。

清明至端午時節，故宮將帶觀眾探索神靈傳說與信仰深意，3月「神獸再現」特展追溯從上古先秦到近代廟宇，從青銅器到家中神桌擺設上，充滿故事的神祇和動物們。

4月「楚辭文化意象與龍舟」以院藏書畫與古籍為核心，帶領觀眾走入《楚辭》所孕育的文學想像與圖像世界，再回望節慶生活中的端午記憶；北院另規劃「康熙《龍藏經》：皇權．信仰．藝術的盛世交響」展覽，策展視角突破以往，首度將《龍藏經》結合其全套「團龍經衣」內裝完整呈現，深入剖析清盛世皇權與信仰的交織，展現出超越過往展覽的學術深度與歷史全貌。

2026年夏天，故宮將推出多檔適合闔家欣賞的多元展覽。配合世界盃足球賽，故宮將應景推出「體表『繪』－運動與表演的圖像」展，呈現歷代畫家筆下的運動與表演風貌，包含古代足球「蹴鞠」，以及騎射、舞蹈、遊藝等主題。

同時期第二展覽館將推出「陶樣：瓷器的花色與紋飾」、「會心不遠：走入玉器藝術的世界」器物特展，以及結合沉浸、XR多人實境遊賞、以及新製多樣數位藝術等三大特色的「沉浸故宮2026」數位展；南部院區則推出趣味的「錯字書法史」，展示古代作品中錯別字的各種樣態以及其成因，也介紹各種修正錯誤的方法或符號，讓大眾以不同角度欣賞書法之美。

故宮南院下半年，迎來每年重頭戲「亞洲藝術節」，今年以「喜瑪拉亞月」為主題，聚焦喜馬拉雅地區的多元文化與藝術之美，以全面的藝術史敘事，追溯藏傳佛教藝術，另搭配沉浸式身心靈體驗、舞蹈音樂表演與展廳探索遊戲，帶領觀眾感受世界屋脊的壯麗與人文風華。。

下半年，北部院區則推出「他途：新入藏文物風華」，以由代管轉院藏的江西省教育廳文物、外交部文物等新入藏為主軸，呈現有別以往的「非．皇家收藏」故宮文物故事；「數理乾坤：故宮的數學古籍」精選院藏珍稀善本，展現中西數學發展的輝煌軌跡，展覽更將與「臺灣數學史教育學會」合作，希望打破大眾對數學枯燥的刻板印象，呈現一場兼具科學理性與歷史深度的知識饗宴。

故宮副院長余佩瑾預告，國寶「翠玉白菜」明年2月回歸北院。（記者黃朝琴攝）

2月喜迎春節，故宮南院「萬馬歡騰」展，邀大家走春賞歷代馬畫，圖為民國馬晉百駿圖。（故宮提供）