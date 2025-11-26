故宮首度開放館舍授課 東吳學生一覽典藏文物

故宮導覽老師介紹四庫全書

故宮導覽老師介紹典藏瓷器

東吳與故宮在文化推廣上緊密合作，故宮更首度開放館舍，提供東吳通識中心上課

東吳大學通識教育中心故宮第二專長課程「博物館公關與媒體」首度前進故宮上課，授課老師蔡佳芳老師打破界限，邀請故宮書畫文獻處科長邱士華於館內多媒體放映室介紹「千年神遇—北宋西園雅集傳奇特展」。故宮還派遣了多位導覽老師，分批為學生提供解說服務，為下個年輕世代為開啟歷史人文新頁。

蔡佳芳老師表示，文化藝術是一種潛移默化的學習，若能善用東吳鄰近故宮的地理優勢，並讓學生置身於博物館內聆聽專業人士的分享，將使學生對文化產生更深層的理解與回饋。

為了發揚故宮文物所蘊含的歷史與藝術價值，東吳大學已與國立故宮博物院簽署「國立故宮博物院與東吳大學合作備忘錄」，希望推廣華人文化。