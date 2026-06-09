故宮「獨騷」書畫展 再現屈原歷史情懷

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記者黃朝琴／臺北報導

端午連假即將來臨，國立故宮博物院推出「獨騷：楚辭文化意象與龍舟」書畫特展，以文學經典《楚辭》為核心，探索屈原跨越2千年魅力；端午節當天，故宮北院正館大廳並推出免費的長笛音樂會，邀請傳藝金曲獎得主吹笛人室內樂團詮釋多元曲目，絕對是炎炎夏日清涼又充實的出遊景點。

探索跨越2千年文化魅力

國立故宮表示，端午節為紀念戰國時代詩人屈原，故又稱詩人節，「獨騷」特展透過「戰國烽煙中的屈原」、「楚辭：跨時空的文化共振」、「端午民俗的屈原記憶」3個單元，分別從歷史文化脈絡、文學傳統對藝術文化的浸潤，以及節俗文化對屈原等面向，探索屈原跨越2千年的獨特魅力。民眾可欣賞清朝所繪的《離騷圖》，具象《楚辭》中的瑰奇迷離世界，也有文豪蘇軾自許「續離騷」，對屈原精神接續之作的《書中山松醪賦》，以及繁華的古代龍舟競渡等精采書畫作品。

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端午節當天「夏映故宮笛音情」長笛音樂會，吹笛人室內樂團將詮釋多元曲目，包括寓意夏季花草繁茂作品《花之組曲》、臺灣民謠《白牡丹》，也帶來樂團專輯榮獲第35屆傳藝金曲獎「音樂類最佳演奏獎」作品的「虛構小說組曲」第一樂章《漩渦激流》，以及懷舊爵士改編的《長笛爵士五重奏組曲》，並有熱情奔放充滿舞曲風情的《自由探戈》和古典名曲《席巴女王的進場》，以悠揚的笛聲與觀眾共度佳節。

觀眾可欣賞繁華的古代龍舟競渡等精采書畫。（國立故宮提供）

蘇軾《書中山松醪賦》，將飲酒與困頓際遇交織，詩末自許「續離騷」。（國立故宮提供）