故宮×總統府首度跨界聯名 旅行紀念組把臺灣帶著走



國立故宮博物院與總統府首度攜手合作，將兩條承載百年記憶的歷史軸線交會於2025年，以「人民的總統府、全民的故宮」為創意主軸，推出「跟著臺灣去旅行——一只皮箱走世界旅行紀念組」聯名禮盒。此為雙方首度以共同品牌形象亮相，設計語彙融合文化傳承與臺灣意象，象徵歷史記憶與創新設計完美交融，將臺灣豐沛的文化量能帶往世界舞臺。



故宮表示，此次合作從臺灣人早期「一只皮箱走向世界」的奮鬥故事汲取靈感，結合故宮典藏文物與總統府時代精神，打造兼具設計美學與人文意涵的聯名紀念禮盒，以「陪你旅行的文化夥伴」為概念，讓故宮文物之美陪伴旅程每一刻。禮盒內包含五款設計商品：「耄耋同春菊葵肩包」取材自《清 沈振麟 耄耋同春冊》，將故宮喵星人化身最吸睛的時尚包款；「萬用牽掛繩（駿犬）」靈感源自郎世寧筆下的名犬畫作，讓旅人輕鬆吊掛手機或證件套，隨手拍照不牽掛；「臺灣造型兩用枕」結合〈海圖〉設計，讓臺灣成為旅途中最溫柔的陪伴。另以臺灣漫畫大師葉宏甲筆下的《諸葛四郎》作為懷舊亮點，融入故宮〈翠玉白菜〉、〈犧尊〉等經典文物元素，推出「諸葛四郎行李束帶」與「諸葛四郎少年英雄雙面眼罩」，展現跨世代創意巧思。

「一只皮箱走世界旅行紀念組」結合旅途實用與設計巧思，串聯故宮、總統府與臺灣生活美學，讓文化意象融入日常。本系列商品定價2,025元，限量2,025組，將於12月1日於故宮精品網路商城獨家開放預購。歡迎所有旅人帶著文化出發，走向世界，開啟下一段美好旅程。