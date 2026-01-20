故宮「肉形石」來宜蘭了！蘭博特展集結30件國寶 轉心瓶、人獸形玉玦必看

宜蘭縣務會議二十日移至蘭陽博物館召開，縣府一級主管全到齊，縣府安排一級主管一起感受蘭陽豐厚而獨特的文化底蘊。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

由國立故宮博物院與宜蘭縣政府共同擘劃的「勁水國寶─故宮Ｘ蘭博特展」，特展以「勁水」為名，於去年十二月二十三日於蘭陽博物館開展，展期至今年三月二十二日。二十日縣務會議移至蘭陽博物館召開，縣府一級主管全到齊，代理林茂盛誠摯邀請全國民眾，一同來蘭陽博物館見證這場「勁水」而豐富的文化盛宴之外，並安排一級主管一起見證，林茂盛亦誠摯各局處加強宣傳與安排各級學校、社區民眾前來蘭陽博物館，感受蘭陽豐厚而獨特的文化底蘊。

廣告 廣告

「勁水國寶─故宮Ｘ蘭博特展」，集結故宮十五件、宜蘭在地十五件珍貴文物，共三十件國寶級展件。特展以「水」的意象貫穿策展主軸，展件有故宮國寶〈霽青釉描金游魚轉心瓶〉、丸山遺址的〈人獸形玉玦〉、人氣國寶〈肉形石〉、漢本遺址的〈骨質人形刀柄〉等，林茂盛說，透過與這些文物對話，民眾可以欣賞到超越時代的美學價值，亦能映照出宜蘭先民長久以來，對美感的追求及對生活智慧的傳承。

蘭陽博物館表示，「勁水國寶─故宮Ｘ蘭博特展」展期至民國三月二十二日，位在蘭陽博物館一樓特展廳；每週三休館，票價八十元，宜蘭縣籍或就讀學生免費入場，搭配特展推出一百五十元全館（常設展＋特展）套票及一百元學生套票。一同見證這場橫跨數千年的文化對話，感受蘭陽豐厚而獨特的文化底蘊。