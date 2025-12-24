故宮×蘭博 勁水國寶特展

國立故宮博物院與宜蘭縣政府共同擘劃「勁水國寶－故宮x蘭博特展」於蘭陽博物館盛大開幕。代理縣長林茂盛主持，參觀展場珍貴文物。



（圖：宜蘭縣政府提供）

▲國立故宮博物院與宜蘭縣政府共同擘劃「勁水國寶－故宮x蘭博特展」於蘭陽博物館盛大開幕。代理縣長林茂盛主持，參觀展場珍貴文物。



（圖：宜蘭縣政府提供）

國立故宮博物院與宜蘭縣政府共同擘劃「勁水國寶－故宮x蘭博特展」，日昨蘭陽博物館盛大開幕。代理縣長林茂盛、故宮博物院長蕭宗煌與貴賓共同見證這場集結故宮十五件、宜蘭在地十五件珍貴文物，共三十件國寶級展件的文化盛事。特展以「勁水」（tsinsui，臺語「很美」之意）為名，凸顯宜蘭與水的深厚連結，並透過跨時代、跨文化的對話，為蘭陽平原寫下全新的文化篇章。立委陳俊宇、縣文化局長黃伴書、蘭陽博物館長陳碧琳、縣議員賴良洲、前文化局長林秋芳共襄盛會。

廣告 廣告

開幕儀式由蘭陽舞蹈團帶來磅礡的「天地向陽．生生不息」表演揭開序幕。特展以「水」的意象貫穿策展主軸，從故宮國寶〈霽青釉描金游魚轉心瓶〉的巧奪天工，到丸山遺址的人獸形玉玦的精湛透雕；從人氣國寶〈肉形石〉的幾可亂真，到漢本遺址的骨質人形刀柄的古老智慧。這些文物在對話中，不僅讓民眾欣賞到超越時代的美學價值，更映照出宜蘭先民長久以來對美感的追求以及對生活智慧的傳承。展覽規劃四大核心單元，引導觀眾從不同角度品味文物的精髓與在地底蘊。

「勁水國寶－故宮x蘭博特展」展期至一一五年三月廿二日，地點在蘭陽博物館一樓特展廳。每週三休館，票價八十元，設籍宜蘭縣學生或非宜蘭縣籍但在宜蘭縣就讀之學生免費入場。搭配特展推出一五0元全館，常設展＋特展套票及一OO元學生套票，誠摯邀請大家來見證這場橫跨數千年的文化對話，一同感受蘭陽豐厚而獨特的文化底蘊。

第一單元「故宮藏品水意象」，精選玉雕山水、描繪河流田園的瓷器、以及精緻的核舟等故宮典藏，邀請民眾臥遊其中，將故宮的方寸雅緻與宜蘭山、海、田的自然地景相互呼應；第二單元「史前宜蘭水水遺物」，聚焦史前宜蘭考古遺物，呈現先民循水而居遷徙至蘭陽平原，並利用自然力量雕琢出精美工具和飾品；第三單元「好山好水孕育的物產」，展出故宮文物中與宜蘭在地相關的動植物圖像，如牛隻耕田、魚鴨戲水等景象，呈現蘭陽平原的物產豐饒；第四單元「鏈上蘭陽」，則邀請民眾參與生成式藝術創作，以展覽文物為靈感，共同描繪屬於當代蘭陽的文化新圖像。