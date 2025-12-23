故宮Ｘ蘭博「勁水國寶」特展開幕 跨越時空共繪蘭陽新圖像

國立故宮博物院攜手宜蘭縣政府，盛大推出「勁水國寶：故宮Ｘ蘭博特展」，２３日熱鬧登場。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

國立故宮博物院與宜蘭縣政府共同擘劃「勁水國寶－故宮Ｘ蘭博特展」，二十三日於蘭陽博物館盛大開幕。代理縣長林茂盛、故宮博物院院長蕭宗煌與貴賓共同見證這場集結故宮十五件、宜蘭在地十五件珍貴文物，共三十件國寶級展件的文化盛事。特展以「勁水」為名，凸顯宜蘭與水的深厚連結，並透過跨時代、跨文化的對話，為蘭陽平原寫下全新的文化篇章。

特展以「水」的意象貫穿策展主軸，從故宮國寶「霽青釉描金游魚轉心瓶」的巧奪天工，到丸山遺址的人獸形玉玦的精湛透雕；從人氣國寶「肉形石」的幾可亂真，到漢本遺址的骨質人形刀柄的古老智慧。這些文物在對話中，不僅讓民眾欣賞到超越時代的美學價值，更映照出宜蘭先民長久以來對美感的追求以及對生活智慧的傳承。展覽規劃四大核心單元，引導觀眾從不同角度品味文物的精髓與在地底蘊。

狐狸狗造型陶偶，製作精美，展現史前人類對美學的想法與品味。（宜蘭縣政府提供）

第一單元「故宮藏品水意象」，精選玉雕山水、描繪河流田園的瓷器、以及精緻的核舟等故宮典藏，邀請民眾臥遊其中，將故宮的方寸雅緻與宜蘭山、海、田的自然地景相互呼應；第二單元「史前宜蘭水水遺物」，聚焦史前宜蘭考古遺物，呈現先民循水而居遷徙至蘭陽平原，並利用自然力量雕琢出精美工具和飾品；第三單元「好山好水孕育的物產」，展出故宮文物中與宜蘭在地相關的動植物圖像，如牛隻耕田、魚鴨戲水等景象，呈現蘭陽平原的物產豐饒；第四單元「鏈上蘭陽」，則邀請民眾參與生成式藝術創作，以展覽文物為靈感，共同描繪屬於當代蘭陽的文化新圖像。

「勁水國寶－故宮Ｘ蘭博特展」展期至明年三月二十二日，票價八十元，設籍宜蘭縣學生或非本縣籍但在本縣就讀之學生免費入場。