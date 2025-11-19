故宮「龍」特展登上巴黎 防盜升級避免「羅浮宮竊案」再現

故宮「龍」特展在巴黎布朗利河岸博物館登場，左起為故宮副院長余佩瑾、凱布朗利博物館長艾曼紐爾‧卡薩耶胡、法國議會友台小組主席帕媞斯、藝術家吳炫三、駐法大使郝培芝、故宮院長蕭宗煌。故宮提供



國立故宮博物院百年院慶海外特展「龍」，在法國時間11月17日於巴黎布朗利河岸博物館（Musée du quai Branly）登場，展現傳說中的神獸對東亞文化圈數千年來深遠的影響；由於上月羅浮宮失竊案件，讓展覽安全備受關注，布朗利河岸博物館館方也提供安全企劃書。

故宮昨（11/18）以新聞稿表示，繼9月於捷克推出「故宮文物百選及其故事」展後，故宮接著在布朗利河岸博物館推出「龍」特展，由院長蕭宗煌和法國凱布朗利博物館館長艾曼紐爾·卡薩耶胡（Emmanuel Kasarhérou）等人共同揭幕。開幕夜吸引了700多人到場參觀，民眾在場排起長條人龍。

廣告 廣告

蕭宗煌表示，龍是象徵東亞文化的吉祥瑞獸，它的信仰貫穿了五千多年的歷史，影響所及包括宗教、政治、社會、藝術以及日常生活層面的意象與價值觀，可謂既深且遠。「龍」展將在法國展出至2026年3月1日。

余佩瑾為法國議會友台小組成員導覽。故宮提供

故宮副院長、總策展人余佩瑾表示，這次展覽將龍的主題分成「龍的意象」、「龍的故事」、「皇家龍文化」和「龍的當代變奏」等四個單元，期待通過和觀眾對話、交流的策展方式，展現龍的象徵意涵，及其和現代社會的關聯，從中傳達龍在東西文化中，其實擁有不同的視覺形象。

余佩瑾提到，故宮除精選刻畫龍形象的國寶級文物〈玉龍紋盤〉、〈蟠龍紋盤〉外，狂草傑作〈明祝允明書七言律詩〉亦展現書法中被形容為「奔蛇走虺」的縱橫氣勢；另亦展出龍的人間化身—皇帝，其墨寶如〈宋徽宗書牡丹詩〉以及玉璽〈清乾隆碧玉「古稀天子之寶」璽〉等，故宮盼透過此次特展，讓歐洲觀眾感受東方龍文化的特色。

另外，據《中央社》報導，10月巴黎羅浮宮發生驚天竊案，讓外界關注博物館的安全措施；對此蕭宗煌表示，當時故宮進行內部檢討和模擬作業，同時聯絡布朗利河岸博物館，討論如何在展覽期間做到「滴水不漏的保全」，對方也配合提供安全企畫書。

他提到，布朗利河岸博物館是現代建築，防護系統是標準配備，與古蹟羅浮宮不同，安全上比老建築更加完備。

法國民眾排隊觀賞故宮「龍」特展。故宮提供

更多太報報導

名模孫正華被爆離婚！與神通少東苗華斌合照已是3年前 贍養費傳這金額

川普支持率掉至新低點 一聽記者提這問題就惱羞成怒

太扯！女嘲諷高市早苗「車力巨人」 被起底是洪秀柱乾女兒與藍黨代表