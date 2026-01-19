故宮4檔書畫特展 蘭亭序與駿馬伴你迎新春

記者黃朝琴／臺北報導

邁向新的一年，國立故宮書畫展間全面更新，1月陸續推出《蘭亭癖－九位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士》、《動物為伴》、《晉唐法書刻帖選萃》、《國寶聚焦》等4檔精采展覽，題材橫跨書法經典、人與動物的情感連結、書法刻帖演進，以及名家即景詩作，內容多元豐富，適合春節假期闔家走春欣賞。

《蘭亭癖－九位醉心〈蘭亭序〉的帝王、權臣與文人雅士》展覽，1月16日至4月6日於故宮北院正館212陳列室展出，從集體執迷出發，聚焦9位深受〈蘭亭序〉影響的歷史人物，透過他們的收藏、臨摹與創作，看見權力、文藝與審美交織而成的書法文化史，揭開《蘭亭序》的千年執念，看皇帝都失控。

《蘭亭癖》展覽的展品亮點包括宋高宗賜岳飛的〈批剳〉，信中字形可見對〈蘭亭序〉的深度吸收；以及文徵明89歲所書〈蘭亭敘〉，不求形似、重在意臨，自成晚年書風。另可一覽褚遂良、董其昌、趙孟頫等名家對〈蘭亭序〉的不同詮釋，呈現同一經典如何在歷史中不斷被重寫。

東晉書聖王羲之在春日雅集酒後所書的〈蘭亭序〉，因文辭、書藝皆臻極致，被譽為「天下第一行書」。更傳奇的是，王羲之酒醒後數次重書皆無法再現原作，而真蹟又相傳隨唐太宗陪葬，自此成為「不可見卻無所不在」的書法神話。

馬年看馬，故宮推出《動物為伴》特展，1月17日至4月6日於故宮北院正館210陳列室展出，從歷代繪畫中讀懂人與動物的陪伴關係，如何超越實用建立情感。文化部指定國寶、五代趙嵒〈八達春遊圖〉描繪貴族策馬遊園的場景，人馬之間的默契自然流露；元代趙孟頫〈調良圖〉則捕捉奚官在疾風中回首顧馬的瞬間，畫面安靜卻溫柔，讓人感受到跨越物種的理解與依賴。

策展團隊指出，畫中的動物不只是背景角色，而是歷史與生活的一部分。牠們陪伴人類勞動、移動、遊樂，也逐漸進入情感與精神層面，成為文明記憶中不可或缺的存在。

《晉唐法書刻帖選萃》展覽1月22日至4月12日於故宮北院正館204、206 陳列室展出，帶領觀眾走進書法複製的美學世界，依年代與書體分類，精選16組件，讓觀眾一次看遍篆、隸、草、行、楷5種書體的代表風貌。展出作品包含王羲之〈快雪時晴帖〉、王獻之〈洛神賦〉、唐玄宗隸書〈禪地衹玉冊〉、懷素〈書論書帖〉等經典。

在活字印刷出現之前，刻帖是書法名作流傳的重要方式。北宋時期，精良刻帖甚至被譽為「可降真蹟一等」，形成獨立而成熟的欣賞與研究體系。即便不是原跡，刻帖仍保留筆意精神，也形塑後世書法學習的樣貌。該展透過清楚的策展脈絡，帶領觀眾理解「複製」如何成為文化延續的重要關鍵。

《國寶聚焦2026-I》1月16日至4月6日於故宮北院正館208陳列室展出，以「即景詩」為主題，展出趙孟頫親筆〈趵突泉詩卷〉。這件於民國101年經文化部指定為國寶的作品，不僅展現趙孟頫親筆書法手稿的成熟圓融風格，也蘊含他為遠方友人周密抄錄任官濟南期間，觀賞當地名勝「趵突泉」後的詩歌舊作，分享旅途所見的真摯情誼。透過這件作品，觀眾得以理解走春賞景，也能用書法記錄，書法不只是技巧的展現，更是一種將風景、記憶與情感凝結於筆墨之中的方式。

明文徵明書〈蘭亭序〉。（國立故宮提供）

明董其昌臨褚遂良〈蘭亭序〉。（國立故宮提供）

宋高宗〈賜岳飛批剳〉。（國立故宮提供）

五代梁趙喦〈八達春遊圖〉。（國立故宮提供）

元趙孟頫〈調良圖〉。（國立故宮提供）

元趙孟頫書〈趵突泉詩卷〉。（國立故宮提供）