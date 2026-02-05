故意拖欠遺產稅！士林分署出手「凍結資產」 他見苗頭不對1.3億一次繳清

士林分署日前受理一起滯納遺產稅金額高達1億3000萬餘元的案件。（士林分署提供）

法務部行政執行署士林分署日前受理一起高額滯納遺產稅案件，劉姓義務人等未依規定繳納遺產稅，累積欠稅金額高達1億3000萬餘元。由於義務人疑似有隱匿或移轉財產、規避執行的情形，財政部台北國稅局先向台北高等行政法院聲請假扣押裁定獲准，並於去年12月將案件移送士林分署執行。

繼承遺產未繳稅？ 名下資產全凍結

士林分署接案後，立即採取多項強制措施，除查封義務人名下不動產並辦理查封登記外，也同步核發執行命令，全面扣押其銀行存款及股票等資產，防堵移轉脫產。

義務人權衡利弊 1.3億一次繳清

在名下資產遭全面凍結，且後續恐面臨不動產拍賣變價等不利後果的情況下，義務人等經衡量利弊後，主動聯繫士林分署及稅捐機關表達繳款意願，並於2026年2月2日一次繳清全部滯欠稅款，士林分署確認款項入庫後，隨即函請地政機關塗銷不動產查封，並撤銷相關扣押命令。

士林分署：有困難可依法申請分期

士林分署也呼籲，民眾繼承遺產後應依法如期申報並繳納稅款，對於有能力卻故意拖欠者，執行機關將依法採取強制措施；若確有經濟困難，亦可主動聯繫執行分署申請分期繳納，切勿心存僥倖，以免名下財產遭查封拍賣，甚至面臨限制出境、拘提或管收等強制處分。

