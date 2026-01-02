故意挑冷天? 元旦"熱水器"不見 基隆安樂區6台遭竊

社會中心／綜合報導

來看這在寒冷天氣，誰這麼過分。強烈大陸冷氣團影響，全台降溫明顯，可是基隆卻有民眾這時候發現，家裡熱水器竟然被偷了。嫌犯在元旦當天下午，把車停在安樂區六合里附近停車場，接著徒步走到防火巷，鎖定新款熱水器，目前統計有六戶民宅的熱水器被偷。

元旦晚上，強烈大陸冷氣團開始影響，想洗個熱水澡，卻晴天霹靂。遭竊住戶：「洗澡的時候發現，怎麼要用熱水，熱水怎麼都沒有水出來，沒有熱水出來啊。」這程度應該比早上起床離開棉被還要痛苦，基隆安樂區一處社區，在2026年第一天，陸續傳出家中熱水器不見了，而且竊賊似乎還挑過，偷走的熱水器幾乎都是新款。

基隆安樂區元旦當天有六戶熱水器遭竊，警方現在已鎖定犯嫌。

遭竊住戶：「都新的啊，而且他先拆一戶，就趕快走啊，不然拆整排一定會被抓到，我以為人家惡作劇，把那個水的開關關起來，我想說來後面看一下，結果看整台都不見了。我現在也不敢馬上再裝」打開門一看，原本掛熱水器的地方，空空如也。六合里大多都是傳統社區，防火巷非常多，而竊賊疑似也是看準這點，在大白天先把車停在附近停車場，再徒步走到防火巷，拆下熱水器後，用黑色大塑膠袋包起來搬到車上，做案時間不到五分鐘。





基隆有民眾元旦晚上發現家中熱水器被偷了，而且光是安樂區就有六台熱水器不見。

基隆市安樂區六合里長潘德發：「現在的熱水器，因為雖然有一種排氣效果，但是還是鼓勵裝外面，所以變一樓的住戶或二樓，很容易就遭竊了，說句實在話，他們偷去也是賤賣，可是沒有想到人家，也是勞民傷財啦。」安樂派出所副所長魏文章：「目前已鎖定涉案，正積極查緝中。」光是安樂區就有六台熱水器被偷走，而且很故意的還挑在強烈大陸冷氣團影響之際，民眾心寒卻是滿肚怒火。

















