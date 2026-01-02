地方中心／陳崇翰 基隆報導

這麼寒冷的天氣，誰這麼過分，偷走住家的熱水器！受到強烈大陸冷氣團影響，全台冷颼颼，可是在基隆地區，卻有宵小鎖定民宅的熱水器，看準防火巷裡面，鮮少有人注意，就在光天化日之下，大膽犯案，似乎還專挑新款熱水器，警方初步統計，至少有六戶民宅遭竊，暫時沒有熱水可用。

竊賊躡手躡腳，來到防火巷觀察地形，發現有監視器，還先用掃把移開，隨後戴上手套，拆解安裝在牆壁上的熱水器，光天化日下，大膽犯案，最後把熱水器裝進黑色塑膠袋中，兩手高高舉起，高調帶走戰利品，元旦晚上強烈大陸冷氣團來襲，民眾想洗個熱水澡，卻晴天霹靂。遭竊住戶表示「洗澡的時候發現，怎麼要用熱水，熱水怎麼都沒有水出來。」這程度應該比早上起床離開棉被還要痛苦，基隆安樂區一處社區，在2026年第一天，陸續傳出家中熱水器不見了，而且竊賊似乎還挑過，偷走的熱水器幾乎都是新款。遭竊住戶表示「都新的啊，而且他先拆一戶，就趕快走啊，不然拆整排一定會被抓到，我以為人家惡作劇，把那個水的開關關起來，我想說來後面看一下，結果看整台都不見了。」

故意挑冷天？元旦「熱水器」不見 基隆安樂區6台遭竊

竊賊戴手套潛入防火巷 偷走新款熱水器（圖／民視新聞）

打開門一看，原本掛熱水器的地方，空空如也。六合里大多都是傳統社區，防火巷非常多，而竊賊疑似也是看準這點，在大白天先把車停在附近停車場，再徒步走到防火巷，拆下熱水器後，用黑色大塑膠袋包起來搬到車上，做案時間不到五分鐘。基隆市安樂區六合里長潘德發表示「現在的熱水器，因為雖然有一種排氣效果，但是還是鼓勵裝外面，所以變一樓的住戶或二樓，很容易就遭竊了。」安樂派出所副所長魏文章表示「目前已鎖定涉案，正積極查緝中。」

大陸冷氣團來襲熱水器被偷 民眾無熱水可洗（圖／民視新聞）

光是安樂區就有六台熱水器被偷走，而且很故意的還挑在，強烈大陸冷氣團影響之際，沒熱水可洗，民眾除了心寒，更是滿肚怒火。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

