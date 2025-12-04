故意挺2女將掀綠營動盪？他曝陳水扁心機「因1事不怕賴清德」：反賴聯盟成形

藍綠白積極備戰2026大選，對民進黨來說尤為重要的高雄、台南選情，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁日前在節目中接連點名力挺民進黨立委邱議瑩、陳亭妃，被視為公開叫板總統賴清德。媒體人謝寒冰指出，民進黨內派系已經結合成「反賴聯盟」，至於陳水扁敢公然站台「非賴人選」，則是看準賴清德再怎麼樣都不會把他（陳水扁）抓回去關。

謝寒冰在《鄭亦真辣晚報》節目中表示，陳水扁其實沒有必要發表相關言論，之所以公開表態，是因為陳水扁「現在是網紅」。謝寒冰解釋，既然是網紅，就有必要讓自己受到網友關注，而陳水扁所能想出的蹭流量招數，就是針對即將到來的2026大選發表談話。

「陳水扁是故意的」，謝寒冰進一步指出，現在邱議瑩除了有陳水扁點名之外，還有高雄市長陳其邁、前行政院長蘇貞昌力挺，英系、蘇系聯合「反賴聯盟差不多已經成形」的情況下，即使跟賴清德作對也不怕對方翻臉。謝寒冰更坦言，賴清德再怎麼樣都不會把陳水扁抓去關，畢竟如果真的撕破臉，基本教義派會跟賴清德拚了，因此簡單來說就是「死豬不怕滾水燙」。

不過謝寒冰也指出，雖然立委林俊憲聲勢遲遲拉不起來，被陳水扁點名的陳亭妃看起來又是最穩的人選，但考量到賴清德的「盲目自信」、對自己本命區的信心，即便陳亭妃勝算較大，賴清德仍未必會派陳亭妃出馬。

