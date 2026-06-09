故意放水的? 柬埔寨被控打詐行動失靈 詐騙園區仍充斥人口販運與酷刑

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部分柬埔寨詐騙園區在遭到取締後，又偷偷開始運作。 圖 : 翻攝自紅星新聞

[Newtalk新聞] 國際特赦組織（Amnesty International）今日發布最新調查報告指出，柬埔寨政府近年針對境內詐騙園區展開的高調掃蕩行動，未能有效根除絕大多數據點，也未能充分保護數以千計遭人口販運、強迫勞動、酷刑與性暴力侵害的受害者。

這份名為《落入制度縫隙的人們：柬埔寨對詐騙園區的「掃蕩行動」及其未能保護的受害者》（Falling Through the Cracks : Cambodia’s ‘Crackdown’ on Scamming Compounds and the Victims it has Failed）的報告指出，柬埔寨政府在辨識人口販運受害者及追究犯罪集團責任方面均存在嚴重缺失。

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報告進一步指出，多處詐騙園區為規避查緝持續轉移據點，而國際特赦組織也蒐集到多起園區內性侵與暴力虐待的倖存者證詞。

太子詐騙集團創始人陳志(紅圈)曾在洪森率領下，與柬埔寨官員共同出席與古巴的貿易協商會議。 圖：翻攝自 @AsiaFinance X 帳號

國際特赦組織亞太區研究主任蒙澤．費雷爾（Montse Ferrer）表示，柬埔寨政府雖積極對外宣傳掃蕩詐騙成果，但實際上仍有大量受害者未獲得必要協助，「每一則突擊或逮捕新聞背後，都有曾遭奴役、酷刑及性暴力的倖存者被忽視」。

她並指出，在該組織調查涉及的園區中，超過七成未受到任何掃蕩行動影響。即使部分園區遭到執法介入，也多半未能有效保障被害者人權，甚至仍持續發生人權侵害。

大規模掃蕩行動成效遭質疑

國際特赦組織表示，2025 年 7 月柬埔寨政府曾展開史上最大規模的詐騙園區掃蕩行動，並宣稱關閉逾 200 處據點、逮捕多名犯罪集團高層。

然而，最新報告對實際成效提出質疑。國際特赦組織調查的 86 個園區中，僅 24 個出現政府介入跡象，另僅 7 個出現人員獲救或逃離情況。

六名中國籍人員疑非法從事柬埔寨進行詐騙，在泰柬邊境被泰國當局逮捕。 圖：翻攝自 X @whyyoutouzhele

報告指出，即便有執法行動，效果往往有限，部分案例甚至出現疑似執法人員與園區管理者勾連，導致行動失效；也有部分行動被認為是因外界輿論壓力而被迫回應。

該組織並訪談 73 名來自 16 個國家的倖存者，指出所有受訪者均符合國際人口販運受害者定義，但在柬埔寨當局紀錄中，無人被正式認定為受害者。

倖存者指控：警方未救援甚至施壓

報告收錄多名倖存者證詞，指控執法過程未能保護受害者，甚至造成二次傷害。

一名化名溫塔（Winta）的東非女子表示，她 16 歲時遭假招聘詐騙販運至柬埔寨，在掃蕩期間多次被轉移藏匿，期間遭毆打與囚禁。她回憶，警方到場後不僅未提供協助，甚至威脅將她遣返回園區。

一名福建籍年輕女網紅疑似在柬埔寨街頭流浪，腿部受傷，引起外界關注。 圖：翻攝自 騰訊新聞@極目新聞

另一名化名伊莉絲（Elise）的肯亞女子則指出，她曾目睹同園區女性死亡，但警方到場僅搬走遺體，未釋放其他受困者。她並指控，警方與園區管理者關係密切，甚至在行動期間一同出現、未進行拘捕。

報告也指出，有倖存者反映園區管理者可能提前得知執法行動消息，導致人員被緊急轉移至其他地點。

國際特赦組織：受害者反被視為非法移民

國際特赦組織表示，受訪的倖存者多數未獲認定為人口販運受害者，部分人被拘留於入境羈押設施，或流落街頭，且在尋求使館協助時也面臨資源不足問題。

報告強調，柬埔寨政府的執法行動若未同步建立完善的受害者保護與司法機制，將難以有效瓦解跨國詐騙與人口販運網絡，甚至可能讓倖存者持續陷於風險之中。

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