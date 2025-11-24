故意殺人不得假釋 引酷刑質疑
行政院日前通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案，增訂故意殺人及兒虐致死等特殊重大暴力犯罪，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者不得假釋。司法院24日由代理院長謝銘洋大法官主持院會後，提出加註意見，「促請」行政院留意及釐清草案有無違反國際公約的禁止酷刑原則及獄政管理或矯正有無窒礙。
司法屢有殺人或兒虐輕判的案例，10月30日行政院會通過刑法及監獄行刑法等修正草案，送立法院審議，內容包括增訂故意殺人及兒虐致死案件不得假釋、裁判確定前的羈押日數全數納入假釋執行期間。其中故意殺人被判刑超過10年不得假釋的修法，引起法界討論。
司法院昨表示，為回應近日外界就刑法修正草案關於不得假釋部分所持疑慮，司法院認為，禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約、歐洲人權公約及已內國法化之公民與政治權利國際公約，分別規定「酷刑」的定義及「任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰」的要旨。
司法院指出，修法草案關於不得假釋的修正內容，是否屬於這些國際人權公約所稱「酷刑」，或類似的處遇或懲罰，及有無違反公約的禁止酷刑原則，建請行政院在立法理由中說明釐清。
此外，司法院稱，草案所定不得假釋罪名的刑法第271條第1項「殺人既遂犯」為例，其大部分所獲刑度均落在「無期徒刑或有期徒刑逾10年」的範圍內，如果一律不許假釋，在獄政管理或矯正上有無窒礙，也請行政院評估。
