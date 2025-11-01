故意用「被擊落」陣風編號？ 印派機出國參演 被曝3架「編號重組」

陣風戰鬥機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@河東三叔

[Newtalk新聞] 繼 5 月激烈交鋒後，巴基斯坦宣稱在空戰中擊落多架印度戰機，其中包括數架法製「陣風」（Rafale）。面對外界對被擊落戰機序號的指控，印度官方始終否認。而最近印度媒體與軍方最近被曝出一波「編號重組」並派機出國參演，其編號竟與巴方公開的擊落戰機信息相同，引起各界關注。

陣風戰鬥機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@河東三叔

據印媒報導，印度空軍計畫於 11 月派出 3 架陣風參加與美軍的聯合軍演，這 3 架機號分別為 BS-021、BS-022 與 BS-027，恰巧與巴方先前公開的被擊落機號相同。此巧合引起討論，外界推測印度此舉有意透過「公開亮相」向國際社會宣示其陣風機隊仍完好，藉此撫平國內外對戰果的質疑。

印巴衝突時，印方遭巴基斯坦擊落的陣風戰機殘骸。 圖：翻攝自 騰訊新聞@河東三叔

不過，該說法很快遭到反駁與嘲諷。巴基斯坦方曾多次指稱，該次空戰中巴方確實擊落多架印度戰鬥機，其中甚至包含標示清楚的 BS-001 等機號殘骸照片；美國總統川普也曾公開提及巴方戰果，使得印度若要全盤否認，顯得困難。外界因此質疑，所謂的「派機參演改號」更多像是透過修改號碼、換牌面來掩飾事實。

陣風戰鬥機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@河東三叔

據「河東三叔」分析文章指出，陣風戰鬥機在印度的軍購案分量重大；在先前採購後，印度仍持續追加訂單，且將陣風視為填補國內戰力空缺、搭配航母與未來戰機規劃的關鍵。若承認多架陣風已被擊落，對印度後續購機、國防規畫與國內政治都是難以承受的壓力；更何況，已簽署的大額採購合約也會牽動法國廠商達索，甚至是國家間外交層面的利益。

陣風戰鬥機此次重新編組號碼，此戰機為RB205，與先前RB00X不同。 圖：翻攝自 騰訊新聞@河東三叔

文章提到，印度此種「改編號、派機參演」的做法，短期內雖然能達到「以假亂真」的效果，但長期看來不利於透明度與軍力信譽。尤其當殘骸照片、第三方國家聲明與現場影像交織出相互印證的證據鏈時，單靠改號難以改寫既有證據。

陣風戰鬥機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@河東三叔

另一方面，法國達索作為陣風製造商也被捲入風波。若印度承認戰機在實戰中被擊落，將對達索在國際市場的銷售敲響警鐘；因此各方在外交與商業利益上也都有不願見到真相全面攤開的理由。

陣風戰鬥機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@河東三叔

