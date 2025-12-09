故意破壞海纜最高7年徒刑 可沒收犯案船隻

▲台灣近年周遭海纜頻遭破壞。（圖／翻攝台灣海纜動態地圖）

[NOWnews今日新聞] 台灣近年周遭海纜頻遭破壞，立法院會今（9）日三讀修正通過「海纜7法」的電業法、天然氣事業法、自來水法部分條文，明定破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電力電纜等故意犯，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，並可沒收犯案船隻。

海纜斷裂事故頻傳，今年2月台澎3號海纜發生全斷障礙，中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船涉案。中國籍船長二審被依「電信管理法」毀壞纜線罪，處有期徒刑3年，承辦檢察官認為應修法提高刑度。

行政院9月18日修正包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法、商港法與船舶法等「海纜7法」，將破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。

立法院會今天上午三讀修正通過電業法第71條之1、天然氣事業法第55條之1、自來水法第97條之1。

三讀條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，及擴大納入的自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。過失犯比照電信管理法現行規定，處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

另外，三讀條文也增訂，對於犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問屬於何人所有，都沒收及處置，杜絕不法再犯。

院會中通過一項附帶決議，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件的認定疑慮，請內政部在「海纜7法」通過前，對外公布海纜及管道圖資，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉、避免觸法，也有利於執法及移送檢調偵辦。

