故意製造兩韓新衝突? 南韓無人機入侵北韓2嫌曝光 竟都與「他」有關係……

南韓無人機穿越北韓多層低空偵測與反無人機部署區域。 圖：翻攝自 朝中社

[Newtalk新聞] 據《韓聯社》 18 日報導，製造「韓國無人機侵朝事件」涉事無人機的嫌疑人身份得到確認——2 人曾在前總統尹錫悅的總統室工作。事發之時，南韓檢察官正研議要求對發動南韓戒嚴的尹錫悅處以死刑。

報導稱，該案有 2 名嫌疑人。嫌疑人 A 某曾在尹錫悅政府時期供職於總統發言人室所屬監督員。自稱是放飛無人機當事人的 B 某也曾在同一時期在龍山總統府工作。兩人現在均為 30 多歲的普通平民。

負責調查該案的軍警聯合調查組認為 A 某製造涉事無人機，並於 16 日對其進行了傳喚調查。A 某去年 11 月曾在京畿道驪州市一帶未經許可放飛無人機，以違反《航空保安法》為由被送檢。

入侵北韓的無人機飛行高度約 100 至 300 公尺、時速約 50 公里，總航程約 156 公里，飛行時間逾 3 小時，期間拍攝多處北韓境內目標。 圖：翻攝自 朝中社

據悉，A 某當時投放的無人機與此次事件的無人機是同一款機型。A 某供述稱他「對在研究室製造的飛行器進行了試驗」，工作組據此研判其無間諜之嫌。

A 某與 B 某都就讀於首爾一所私立高校，2024 年在學校的支持下創辦無人機制作公司並分別擔任代表和理事。他們於 2020 年組織韓朝統一相關的青年團體。B 某聲稱， A 某應自己要求只製造無人機，並未牽涉投放無人機等行為。

「韓國無人機侵朝事件」引發了兩韓關係緊張。據《朝中社》報導，北韓人民軍總參謀部發言人 9 日發表聲明說，繼 2024 年 10 月製造平壤上空無人機入侵事件後，韓國在新年伊始放飛無人機侵犯朝鮮領空，再次進行嚴重挑釁。

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正 圖 : 翻攝朝中社（資料照片）

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正 13 日發表談話表示，韓國最近確實進行了侵害朝鮮主權的嚴重挑釁行為，首爾理應承認侵犯朝鮮主權的挑釁行為，對此道歉，並採取措施確保不再發生類似事件，否則將會付出難以承受的代價，「這可不是簡單的修辭學上的威脅或口水戰的延續」。

據《韓聯社》報導，韓國總統李在明 10 日指示組建軍方和警方聯合調查組，迅速對可能有民間無人機「侵入北韓」一事展開調查，並表示若此事屬實，將是威脅朝鮮半島和平與國家安全的重大犯罪。

墜毀在北韓的南韓無人機。 圖 : 翻攝自朝中社