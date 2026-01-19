故意製造兩韓新衝突? 南韓無人機入侵北韓2嫌曝光 竟都與「他」有關係……
[Newtalk新聞] 據《韓聯社》 18 日報導，製造「韓國無人機侵朝事件」涉事無人機的嫌疑人身份得到確認——2 人曾在前總統尹錫悅的總統室工作。事發之時，南韓檢察官正研議要求對發動南韓戒嚴的尹錫悅處以死刑。
報導稱，該案有 2 名嫌疑人。嫌疑人 A 某曾在尹錫悅政府時期供職於總統發言人室所屬監督員。自稱是放飛無人機當事人的 B 某也曾在同一時期在龍山總統府工作。兩人現在均為 30 多歲的普通平民。
負責調查該案的軍警聯合調查組認為 A 某製造涉事無人機，並於 16 日對其進行了傳喚調查。A 某去年 11 月曾在京畿道驪州市一帶未經許可放飛無人機，以違反《航空保安法》為由被送檢。
據悉，A 某當時投放的無人機與此次事件的無人機是同一款機型。A 某供述稱他「對在研究室製造的飛行器進行了試驗」，工作組據此研判其無間諜之嫌。
A 某與 B 某都就讀於首爾一所私立高校，2024 年在學校的支持下創辦無人機制作公司並分別擔任代表和理事。他們於 2020 年組織韓朝統一相關的青年團體。B 某聲稱， A 某應自己要求只製造無人機，並未牽涉投放無人機等行為。
「韓國無人機侵朝事件」引發了兩韓關係緊張。據《朝中社》報導，北韓人民軍總參謀部發言人 9 日發表聲明說，繼 2024 年 10 月製造平壤上空無人機入侵事件後，韓國在新年伊始放飛無人機侵犯朝鮮領空，再次進行嚴重挑釁。
北韓勞動黨中央委員會副部長金與正 13 日發表談話表示，韓國最近確實進行了侵害朝鮮主權的嚴重挑釁行為，首爾理應承認侵犯朝鮮主權的挑釁行為，對此道歉，並採取措施確保不再發生類似事件，否則將會付出難以承受的代價，「這可不是簡單的修辭學上的威脅或口水戰的延續」。
據《韓聯社》報導，韓國總統李在明 10 日指示組建軍方和警方聯合調查組，迅速對可能有民間無人機「侵入北韓」一事展開調查，並表示若此事屬實，將是威脅朝鮮半島和平與國家安全的重大犯罪。
更多Newtalk新聞報導
伊朗出現首例外交官叛逃! 人權團體控逾3300抗議者遭殺害 另4千多命案調查中
中國航天「黑色星期六」! 一天兩火箭失利 殘骸墜落民宅百米處引發恐慌
其他人也在看
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 110
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 566
解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆
美國知名專欄作家紀思道在《紐時》撰文指出，中共未來5年攻台機率約30%，海空封鎖可能性高達60%。文章推演多種情境，從初期資產撤離、網路攻擊、癱瘓電網，到飛彈斬首、打擊美軍基地及全面封鎖。紀思道強調，台灣官員更憂心「灰色地帶」行動，如海上隔離，此類非全面戰爭的施壓恐持續升高。若台積電晶圓廠因戰事受損，將引發全球經濟大蕭條。他呼籲美台及盟友合作嚇阻中國，並質疑台灣內部為獨立付出的代價，儘管台灣官方堅三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 92
鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 94
國民黨內外交迫！學者驚曝「3縣市」藏隱患：年底選舉風險高了
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，希望翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳示警，國民黨正面臨內外交迫的情況，若黨中央對外不能另闢戰場、對內提名不能快刀斬亂麻，年底選舉風險就高了！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 51
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 193
對等關稅15% 企業家：台灣經濟已經等於綁進美國經濟
美國商務部15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇說，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
藍基層快瘋了！凌濤爆2026初選大混戰內幕 喊話黨中央快做一事
有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，有五個縣市包含新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣，還有宜蘭縣。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，新竹縣、宜蘭縣、台中市近來初選紛爭，的確讓支持者非常焦慮，他呼籲黨中央要趕快弭平初選進入戰鬥模式。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府
2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。針對外界點名這次關稅談判表現亮眼......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 61
誰是共諜協力者？ 卓冠廷點名「這群人」：第一時間喊政治迫害、動機可議
中天新聞主播林宸佑涉嫌違反《國安法》遭收押禁見，引發政壇高度關注。民進黨新北市議員卓冠廷昨（17日）晚在社群平台Threads發文，直指現在是辨認「中共在台協力者」的最佳時機。他批評，當國家面臨實質滲透威脅時，若有人第一時間只會喊「綠色恐怖」，其心態與動機令人質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 27
林楚茵母雞帶小雞 拚北市議員湧言會＂全壘打＂
政治中心／綜合報導2026大選年底登場，民進黨湧言會積極布局，林楚茵今天（18日）首度舉辦電影包場活動，找來了有意參選台北市議員的湧言會成員，喊話要如同電影結局，一路過關斬將，敲出全壘打，拉抬意味濃厚，同一時間，也有意參戰松山、信義區的國民黨參選人李明璇，則是請來親妹妹助陣，深入市場掃街。民視 ・ 7 小時前 ・ 8
徐欣瑩轟新竹縣長初選不公 呼籲黨中央採全民調
國民黨立委徐欣瑩17日公開向黨中央喊話，強烈要求新竹縣長初選應比照宜蘭、花蓮兩縣採用全民調機制。她直指競爭對手陳見賢以副縣長與縣黨部主委雙重身分參選，形同球員兼裁判，在長期公器私用、資源不對等的情況下，若堅持執行包含黨員投票的七三制，將無法展現真實民意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺
伊朗國內反政府示威持續升溫，國際局勢隨之陷入高度緊繃。前美國駐以色列大使施皮羅（Dan Shapiro）於週日（18日）投下震撼彈，大膽預測美國總統川普可能在未來幾天內，下令對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）執行「斬首行動」。隨著美軍航艦打擊群開往中東，這場針對德黑蘭權力核心的軍事博弈已是一觸即發。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
台灣關稅大勝利？ 黃揚明：台積電扛下所有責任
台美關稅談判於美東時間15日結束總結會議，台灣對等關稅調降為15%，並成為全球首個取得美國232條款關稅優惠的國家，雙方將擴大供應鏈投資合作，台灣企業將自主赴美投資2500億美元。資深媒體人黃揚明分析指出，台積電為此次談判扛下整個責任，未來相關投資規則仍需在國會審核。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 6
希望誰選台北、桃園市長？蘇巧慧：民進黨人才濟濟
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市擬提名人、立委蘇巧慧今(1/18)表示，台北市是全國首都，民進黨內有許多人選都值得出來挑戰這個位置，希望黨中...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 14
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
卓榮泰、鄭麗君戰蔣萬安？林亮君稱「好酒沉甕底」：都是好選擇
民進黨2026台北市長人選仍難產，民進黨台北市議員林亮君表示，民進黨「好酒沉甕底」一定會派出最強人選挑戰市長蔣萬安，不論是被點名的行政院長卓榮泰，還是副院長鄭麗君，對台北市民來說都會是非常好的選擇。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
藍台中僵局 考驗黨中央與盧秀燕
民進黨立委何欣純昨與中華職棒會長蔡其昌合體，發放「台灣尚勇」春聯，象徵團結無間，現場大排長龍。國民黨台中市長提名前天在黨...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
誰聲援中天記者就是中共協力者？黃國昌嗆綠營：除了抹紅拿不出政績
中天記者林宸佑涉國安法遭羈押，民進黨新北市議員卓冠廷稱，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點，對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日表示，民進黨真的省省，拿納稅人的錢在府院黨養共諜，誰是中共同路人？民進黨幹點正事，一天到晚用這種抹紅的伎倆，拿不出政績，除了抹紅抹黑，民進黨到底還幫台灣社會幹了什麼事？民眾黨今日舉辦2026共同政見發表會，黃國昌會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13