故意跌倒撞頭假裝腦震盪詐保 檢調4路搜索 5被告涉詐欺全交保

又發現民眾裝病詐保，檢調接獲檢舉，有民眾以意外跌倒、頭部外傷、挫傷或是腦震盪，到醫院看診還住院多日，然後向保險公司聲請出險，以此詐領保險費，而這些詐保的民眾多集中在台中、苗栗地區。

台北地檢署今(2/9)日指揮調查局北機站發動第二波搜索，持法院核發搜索票，前往5名被告住居所執行搜索，同時以被告身分約談涉案的5人到案，經檢察官訊問後，以涉犯詐欺罪各諭知30萬元至5萬元不等金額交保。

自2017年開始，有人以意外跌倒、頭部受傷或是腦震盪等名目到醫院看診，還住院多日，在取得診斷證明等看病相關單據後，再向保險公司聲請理賠，事後有保險公司發現有異，在蒐集相關資料後向調查局檢舉。

檢調日前發動第一波搜索，約談7名詐保病患及1名醫師到案，其中醫師在經調查官訊問後認為事證並不明確，直接請回。7名被告移送北檢後，其中被告邱葦茹涉犯詐欺罪羈押禁見，另1名被告因另案判刑確定，直接入監服刑，至於其餘5人則各以30萬元至10萬元不等金額交保。

檢調在分析事證後又查出5被詐保者，因此在今日發動搜索，同時通知5人到案釐清案情，經檢察官訊問後，認為被告唐宗聖涉犯詐欺罪，諭知30萬元交保並限制出境出海；李欣薏、唐家惠各20萬元交保；羅凱文交保10萬元，羅亦菲交保5萬元。

